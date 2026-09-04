Cinco nuevas parejas se lanzan a la arriesgada aventura de poner a prueba su amor. Rodeados de solteros y solteras, todos ellos se lanzan a ‘La fuerza de lo prohibido’ conviviendo 24 horas con ellos en villas absolutamente idílicas. ‘La isla de las tentaciones 11’ está a punto de comenzar y esta vez la nueva edición llega con grandes novedades.

A las dinámicas más míticas del programa, como las ceremonias de solteros, las hogueras mixtas y de la suegra, los visionados en directo, las cartas o los reencuentros en el espejo, se suman nuevas experiencias que harán estallar a los participantes de esta temporada.

El primer giro vendrá marcado por el desembarco de lo prohibido. Cubiertos por unas misteriosas capas rojas, los tentadores y tentadoras de la edición, tras desembarcar en la playa y ser recibidos por Sandra Barneda, serán los encargados de acompañar por primera vez a los protagonistas de la edición a sus villas.

Además, el dron tendrá un papel novedoso que no dejará a nadie indiferente. Por primera vez, tendremos dron en directo. Los protagonistas podrán enviar un objeto personal a sus parejas mediante el dron, como en ediciones anteriores, solo que ahora podrán ver en directo sus reacciones al recibirlo a través de un monitor.

Una tentación del pasado

Por si todo esto fuera poco, la tentación apretará más fuerte que nunca. Durante su primera noche en Villa Montaña, las chicas recibirán por sorpresa a un nuevo soltero. Pero no un soltero cualquiera. Será una tentación del pasado, un soltero al que todas ellas ya conocen.

Y, como escenario de todas estas novedades, retomamos como localización Villa Playa. Vuelve una de las villas más míticas de la historia del programa. En esta undécima edición, serán los chicos quienes habitarán en ella junto a las tentadoras.

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