A tan solo unos días de que dé comienzo la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’, Sandra Barneda nos ha contado cómo ha vivido la grabación de esta temporada. Cinco valientes parejas han viajado hasta República Dominicana para vivir la experiencia de poner a prueba su amor.

Una experiencia para nada fácil. Los protagonistas de la edición vivirán por separado en lujosas villas acompañados de solteros y solteras deseando encontrar el amor y con una gran capacidad de seducción.

La presentadora del reality ha confesado cómo ha vivido la aventura junto a las parejas de la undécima edición: “La primera fase es el shock. Quieren escapar, están luchando contra lo que ellos creen que es ‘La isla de las tentaciones’ y lo que realmente es. Tienen un bloqueo tremendo, se rebelan a un nivel bestial”, ha comenzado.

Una gala de solteros “muy fuerte”

Y es precisamente en esta primera frase que comenta Sandra Barneda en la que las parejas conocen tanto a tentadores como tentadoras en la llamada ‘gala de los solteros’.

Esta temporada, esta gala inicial será realmente intensa: “Es fuerte, muy fuerte lo que vamos a vivir. Luego se entiende. Yo creo que yo voy con el público entendiendo, yo tampoco les conozco porque no tengo contacto con ellos, ellos tampoco me conocen a mí en persona”.

Una hoguera sin precedentes

Poco a poco, la presentadora va, efectivamente, conociendo a los participantes. Sandra Barneda ha querido recordar cómo han ido yendo las hogueras de esta undécima edición y tiene algo claro: ha vivido la hoguera más extrema de toda la historia del programa.

“Hay una hoguera, creo recordar que es la segunda, que creo que es la hoguera más bestia que yo he vivido, tanto de chicas, como de chicos. Hasta yo misma estoy agotada realmente de la intensidad que es. Ellos ya se han enfrentado a una hoguera, ya saben que esto es ‘La isla de las tentaciones’ y que todo puede pasar”, ha asegurado.

“Ya saben que nada se puede controlar, ni siquiera ellos pueden controlar sus emociones, no se están encontrando y esa segunda hoguera marca un antes y un después. Esta temporada para mí es una de las mejores que hemos hecho”, ha concluido.

‘LIDLT 11’ en una palabra: “Intensidad”

Además, Sandra Barneda se ha lanzado a describir en una sola palabra esta temporada: “Es que esta temporada tiene muchísimos ingredientes, porque es verdad que ‘la fuerza de lo prohibido’ yo creo que es intensidad pura. Es como un coche de carreras, empieza y va subiendo, subiendo, y subiendo en intensidad”.

Y, una vez más, ha recalcado precisamente la intensidad que se va a vivir en la hoguera de solteros: “Es desconcertante al mismo tiempo porque no sabes por qué están así. La gala de solteros es muy heavy como empieza, yo me enfadé mucho”.

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