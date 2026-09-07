Las chicas se han enfrentado en 'La isla de las tentaciones 11' a una situación que jamás se esperarían en este paso por República Dominicana. La alarma de la tentación ha sonado para ellas y Sandra Barneda, tras irrumpir en 'Villa Montaña', les ha contado al detalle el motivo de su aparición en la villa. Todo esto tras el estreno de una edición que promete ser frenética.
Antes de nada, la presentadora les ha preguntado cómo se encuentran en estas primeras horas de experiencia, con situaciones muy diferentes entre ellas y formas de vivir esta aventura muy intensas.
Tras las palabras de las chicas y los respectivos consejos de Sandra Barneda, esta ha subrayado que, "aunque todavía no habían activado los límites ni se había activado la luz de la tentación", acudía allí con unas imágenes que pueden cambiar su experiencia e incluso su relación.
Las dudas de las chicas no han tardado en aparecer, hasta que, finalmente, han cogido la tablet de Sandra Barneda para descubrir absolutamente todo.
En imagen, Kico asegurando que "no puede ocultar lo que hay dentro de él" y sincerándose como nunca en el casting de 'LIDLT 11': "A mí me gusta gustar. Conozco mis límites, pero no los suelo cumplir nunca", dice.
Pero sus palabras no acaban ahí, contando que está en Mallorca, "una isla muy cerradita", y considerándose "un perro en la calle". "Fuego", termina diciendo Kico, pareja de Paula. Una Paula que se ha quedado completamente "muerta": "No me esperaba que dijera algo así".
"Para nada le reconozco. Ahora mismo me siento descolocada totalmente", ha dicho una Paula que cree que no le conoce demasiado. Hay que recordar que ambos, Paula y Kico, han entrado en un buen momento de su relación a la experiencia, lo que todavía ha descolocado más a la participante, que afronta a partir de este momento su paso por la villa con cierto "miedo".
No obstante, Paula va a confiar en él, porque es lo que le dijo Kico antes de separar sus caminos en República Dominicana. Tras este momento, las chicas han pasado a poner sus límites para, ahora sí, activar la luz de la tentación.