La isla de las tentaciones 11 08 septiembre 2026

Las imágenes de uno de los participantes provocan una inesperada reacción entre las chicas y dejan completamente sorprendida a su pareja

Las chicas se han enfrentado en 'La isla de las tentaciones 11' a una situación que jamás se esperarían en este paso por República Dominicana. La alarma de la tentación ha sonado para ellas y Sandra Barneda, tras irrumpir en 'Villa Montaña', les ha contado al detalle el motivo de su aparición en la villa. Todo esto tras el estreno de una edición que promete ser frenética.

Antes de nada, la presentadora les ha preguntado cómo se encuentran en estas primeras horas de experiencia, con situaciones muy diferentes entre ellas y formas de vivir esta aventura muy intensas. Tras las palabras de las chicas y los respectivos consejos de Sandra Barneda, esta ha subrayado que, "aunque todavía no habían activado los límites ni se había activado la luz de la tentación", acudía allí con unas imágenes que pueden cambiar su experiencia e incluso su relación. Las dudas de las chicas no han tardado en aparecer, hasta que, finalmente, han cogido la tablet de Sandra Barneda para descubrir absolutamente todo.

Las imágenes de uno de los chicos sorprenden a las chicas y dejan en ‘shock’ a su pareja: “No le conozco”