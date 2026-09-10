La llegada de los tentadores VIP a 'La isla de las tentaciones 11' ha supuesto un antes y un después para Paola. Y es que, con su llegada, han salido a la luz diferentes historias del pasado de Sergio que afectan de manera directa a su relación.
Todos ellos han llegado a la ceremonia de collares ocultos bajo una capa dorada. Cuando Sandra Barneda les ha dado la orden, todos ellos se han descubierto: Nataly, Irini y Paula Colubi convivirán con los chicos. Josué Bernal, Andrea Sabatini y Borja lo harán con las chicas.
Al descubrir sus identidades, Sergio se ha quedado un tanto contrariado. La presentadora le ha preguntado qué ocurría, y ha sido entonces cuando ha comenzado todo: "Estoy pensando, Sandra… Yo a Josué le conozco, hemos hablado un par de veces. Y de ellas tres, conozco a Irini. La conocí en Canarias. Tuvimos un poco de tonteo, fue cuando Paola y yo nos estábamos dando un tiempo".
Paola ha afirmado entonces conocer esa información. Pero lo que no sabía era lo que Irini tenía para contar: "Creo que hubo un poco más que tonteo… Nos conocimos y en la discoteca nos liamos", ha asegurado la tentadora.
Ha sido entonces cuando Sergio ha reconocido que, efectivamente, tuvieron más que palabras: "Eso no se lo conté a Paola porque no la veía preparada para asimilar eso y quería enterrar toda la mierda que teníamos". Paola ha aceptado la explicación, pero aún había más. "También te digo que se quedó ahí", ha añadido Sergio. Pero, para sorpresa de todos, Irini no se ha quedado callada: "Porque yo quise".
Paola ha cambiado entonces su postura y, aunque se ha mostrado fuerte en un inicio, poco a poco se iba apagando: "Tendría que haber sabido las cosas antes, para saber el camino que uno coge, pérdidas de tiempo en la vida no quiero. Si eres un hombre para liarte con una tía, sé un hombre para decírmelo. Y si no quieres estar conmigo, no lo estés. Es fácil".
A todo esto se ha sumado la intervención de Josué, que ha aprovechado la ocasión para sacar a la luz lo que sabía sobre Sergio: "Yo sé cosas también, porque somos de Málaga y tenemos gente conocida. Me he enterado también de alguna cosilla por ahí... Con una amiga mía. Y ahí sí que estabas con ella (Paola)".
Y, a pesar de intentar mantenerse firme, Paola ha terminado derrumbándose y recibiendo el apoyo de sus compañeras: "Yo soy una persona que tengo las cosas muy claras. Yo soy de Gran Canaria y me fui a Málaga por él. Pero si él no está para mí, no lo está, habrá alguien que seguro va a estar para mí. Doy gracias a Dios por traerme aquí y enterarme de cosas que a lo mejor nunca me habría enterado".
Pero Josué ha optado por dar algo más de información: la chica de la que habla ha participado en 'La isla de las tentaciones'. El nuevo tentador VIP no lo ha dudado, y ha dado el nombre de la persona de la que hablaba.
Ante estas informaciones, Paola ha ido cada vez a peor. La protagonista de 'La isla de las tentaciones 11' ha alucinado con todo lo que los tentadores VIP le han contado sobre su novio. Y, a punto de poner fin a la ceremonia de collares, ha terminado abandonando el lugar de grabación destrozada: "No estoy bien, Sandra. No puedo. Necesito salir, te lo juro. No me puedo controlar", ha explicado mientras salía.