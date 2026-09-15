Cuando en la ceremonia de presentación de solteros y solteras llegaron los tentadores VIP , aclararon si conocían a algunos de los chicos y chicas de ' La isla de las tentaciones 11 '. Así fue cómo se destapó que Náyades y Andrea Sabatini habían hablado por Instagram antes de que ella iniciara una relación con Nacho de Borbón .

En sus primeros días en Villa Montaña, Náyades se ha ido acercando cada vez más a Andrea y Nacho lo ha podido ver antes de la primera hoguera de chicos porque Sandra Barneda se ha presentado en Villa Playa con la tablet para mostrarle imágenes de la primera fiesta.

Al terminar de ver el vídeo, los chicos se han mostrado muy sorprendidos por la actitud de las chicas en la otra villa, especialmente Nacho, que le ha confesado a Sandra Barneda que no imaginaba que su novia tuviera tanta "complicidad" con un soltero tan pronto.

"No me esperaba que en las primeras imágenes que yo fuera a ver estuviera súper a gusto con él y el otro que si se va a enamorar y la sube en brazos", ha comentado el exconcursante de 'Supervivientes', que tiene muy claro que a su novia le atrae Andrea no solo por su físico, sino también por su personalidad.

"Les he visto a solas mucho tiempo, eso no era un juego", ha añadido el modelo, que se ha quedado muy preocupado, aunque más tarde, en el jacuzzi, ha asegurado que confía completamente en su novia.