La isla de las tentaciones 29 septiembre 2026

Antes de ver sus imágenes, Kico no puede contener los nervios y es acompañado por Sandra Barneda fuera de la hoguera para que le atienda el servicio médico

La segunda hoguera se convertía en un complicadísimo momento para Kico en 'La isla de las tentaciones 11', no le hacía falta ver sus imágenes que, cuando se encendía la 'tablet' para su compañero Miguel, todos sus miedos salían a la luz y terminaba siendo atendido por el servicio médico ante su ataque de pánico.

Kico vive su segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones 11' Cuando el participante de 'La isla de las tentaciones 11' podía ver de refilón lo que está pasando con Paula y Fran en la villa cuando se mostraban las imágenes para Miguel sobre Mara, este no podía contenerse y se rompía por completo: "Está preciosa y no puedo verla así, espero que no me falle, no estoy preparado, la amo". Pese a que este le aseguraba "estar bien", pasados los minutos, Sandra Barneda se daba cuenta de que esto no era así y, cuando volvía a hablar con él, este confesaba no estar bien: "No puedo mover los dedos, me tiembla todo el cuerpo". Mientras la presentadora intentaba calmarle: "Respira, son los nervios". Y era aquí cuando Sandra decidía salir con él de la hoguera: "Tienes que calmarte, mírame. Te va a atender el servicio médico y ya verás que no pasa nada, solo son nervios".

Vuelve a la hoguera tras ser atendido por el servicio médico Después de ser atendido por los médicos del programa, Kico podía volver a la hoguera más tranquilo: "Lo siento por interrumpir, estoy bastante mejor". Y explicaba que esto le ha ocurrido porque hay dos emociones que no está sabiendo gestionar: "La ira y el miedo. El miedo se está apoderando de mí en muchas ocasiones, pero mi mente proyecta imágenes que me paralizan, pero necesitaba explotar".

Tras esto, si llegaba el momento de que Kico viera las imágenes de Paula que le esperaban en esta segunda hoguera. Cuando observaba en la 'tablet' como Paula y Fran están cada vez más cerca, bailan y ella se tienta en los juegos, él quería quedarse con un detalle que aseguraba haber observado: "La veo jugando, cómoda, pero no es la cara con la que me mira a mí, es un chico que le atrae, pero no estoy viendo algo que me pueda preocupar, pero no quiero cantar victoria". Y parecía que estas últimas palabras era porque podía esperarse lo que le quedaba por ver en las imágenes. Una mirada de Paula al tentador o ver a ambos juntos, y solos a ambos en el jacuzzi, como a Fran dentro de su habitación, volvían a encender sus miedos: "Esto me duele, se ve que le ha metido ella en la habitación, yo me siento culpable de que la soltera se meta sin mi permiso y en las imágenes se ve que le ha invitado. Quiero creer que vio mis imágenes, le dolieron y ha sido como un golpe de atención". El mensaje de Fran para Kico