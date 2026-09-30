Así ha cambiado la vida de Josué Bernal desde su ruptura con Zoe Bayona antes de volver a ‘LIDLT’

La isla de las tentaciones 30 septiembre 2026

Josué Bernal es tentador VIP en 'LIDLT 11'. Así ha cambiado su vida desde la vez anterior que participó en el programa y tras su ruptura con Zoe Bayona

La relación de Josué Bernal y Zoa Bayona ha estado marcada por los conflictos y las continuas idas y venidas de la pareja hasta que finalmente han tomado caminos separados. La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' en la que participaron solo fue una más de las etapas por las que pasaron, pero ayudó a conocerles un poco mejor, juntos y por separado. Se conocieron en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Josué ocupaba el trono y Zoe era una de sus pretendientas, la que él escogió para compartir su vida tras cuatro meses de programa. Esto ayudó a que mucha gente se encariñara tanto con ellos como con su relación, por lo que verlos participar en 'La isla de las tentaciones' para muchos fue una alegría, porque permitía seguirles más la pista, pero para otros un pequeño susto, pues este programa pone las relaciones al límite.

Querían resolver sus problemas de confianza, pero acabaron el programa con muchas dudas y celos, cuestiones que necesitaban resolver, aunque también lo hacían juntos. Se marcharon del programa juntos y unidos, con la firme intención de resolver sus diferencias y seguir luchando por su relación. "Una pareja no solo es el amor, sino también aprender y crecer juntos", dijeron tras confirmar su decisión de seguir adelante. La actual vida de Josué Bernal antes de volver a ‘LIDLT’ Durante un tiempo, la relación de Josué y Zoe funcionó, pero después las cosas se torcieron definitivamente y acabaron por romper en 2023, aunque posteriormente sus caminos volvieran a cruzarse en algunas ocasiones. Una de las veces que volvieron a reunirse fue en 2025 gracias al reality chileno 'Palabra de honor'. En él resultaron ganadores, pero la llama no volvió a surgir entre ellos.

El propio Josué lo confirmaba tras la celebración del triunfo al ser preguntado directamente por Pía Pérez, conductora del formato 'Mundos Opuestos', donde le entrevistaron. "Nosotros ya quemamos todos los cartuchos. Yo tengo mi vida, ella tiene la suya, tiene su novio. Yo quiero que le vaya genial, siempre la voy a querer, la voy a amar, pero cada uno por su lado, porque juntos somos un desastre. Somos incompatibles en muchos aspectos". En esta entrevista también confirmaba que, después de pasar un tiempo en Chile, sus planes le traerían de nuevo a España, porque tenía oportunidades laborales pendientes, era una empresa de parapentes y paramotor al sur de Málaga, actividades bastante alineadas con su estilo de vida aventurero y atrevido. Precisamente por este motivo planeaba invertir parte de su premio en camperizar una furgoneta grande, que le permitiera llevar este estilo de vida tan afín a él. Josué no le teme a las alturas y tampoco a las profundidades. Es capaz de saltar desde un globo o 'volar' en parapente. Apasionado de los deportes de aventura y riesgo, la adrenalina es para él casi una adicción y parece más que dispuesto a jugarse la vida probando deportes cada vez más extremos (aunque siempre con seguridad y las protecciones correspondientes), de los que presume en sus redes sociales.

Antes de su aventura chilena en la que de nuevo se reunió con Zoe, Josué también participó en 2023 en otro reality con la intención de encontrar el amor, esta vez en España: '24 horas para enamorarte'. El mundo es un pañuelo y, si bien en esta ocasión no coincidió con su exnovia, sí lo hizo con el exnovio de Zoe. De hecho, ni corto ni perezoso, Josué optó por 'robar' a una de las pretendientas de Iván Díaz. Esto pudo ser algo inocente porque la chica le gustaba, o una venganza porque consideraba a Iván su amigo en el momento en el que él comenzó una relación con Zoe, expareja de Josué. En este programa también participó Gala Caldirola con quien también coincidió más adelante en 'Palabra de Honor'. Si en la academia militar que recreaba el concurso no sucedió nada con Zoe porque ambos consideraban su relación más que acabada, no sucedió lo mismo con Gala, que fue una de las mujeres con las que se relacionó más íntimamente y con quien tuvo su aventura más intensa y conflictiva. Este romance tampoco pudo ser porque, tal y como él mismo explicó en el formato chileno 'Hay que decirlo', "Gala me resultó un poco intensa. Yo venía saliendo de esta relación tóxica con Zoe y hubo unas red flags que me echaron para atrás".