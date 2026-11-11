El emotivo momento de Paola y Sergio en la hoguera: "Necesitaba que me lo dijeras, he luchado mucho"

La isla de las tentaciones 11 noviembre 2026

La pareja se ha vuelto a encontrar en la hoguera final frente a Sandra Barneda y, después de muchos reproches y tensiones, han compartido unas necesarias y bonitas palabras entre ambos

Paola y Sergio han vuelto a verse en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 11', lo han hecho con muchas ganas de pedir explicaciones, en especial ella después de que su pareja haya caído en la tentación con Irini. Pese a que ha habido mucha tensión, enfados y reproches, también se ha dado un emotivo momento entre ambos.

La participante de 'La isla de las tentaciones 11' no daba crédito cuando Sergio aseguraba que sus palabras con Josué le han pesado mucho, mientras él confesaba que ha hecho lo que ha sentido, pero después de todo lo ocurrido con Irini siempre estaba Paola en su cabeza: "Aunque ella no lo crea, pero no puedo mentirme a mí mismo si estoy empezando a descubrir algo de mí y me estoy empezando a sentir a gusto con una persona. Me he sentido muy cómodo y entendido". Paola, a Sergio: "Cuando me separé de ti me di cuenta de que estaba más enamorada de lo que pensaba" "No estamos viviendo lo mismo, él está de una manera y yo de otra. Yo lo he pasado mal aunque me veas en las imágenes haciendo la payasa", respondía Paola, confesando el motivo por el que lo han pasado tan mal: "Cuando me separé de ti me di cuenta de que estaba más enamorada de lo que pensaba". Mientras contaba esto, Paola no podía evitar romperse y provocaba las lágrimas de Sergio: "Esto es lo que yo necesito escuchar más a menudo y no tantos reproches".