El emotivo momento de Paola y Sergio en la hoguera: "Necesitaba que me lo dijeras, he luchado mucho"

Paola y Sergio han vuelto a verse en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 11', lo han hecho con muchas ganas de pedir explicaciones, en especial ella después de que su pareja haya caído en la tentación con Irini. Pese a que ha habido mucha tensión, enfados y reproches, también se ha dado un emotivo momento entre ambos.
La participante de 'La isla de las tentaciones 11' no daba crédito cuando Sergio aseguraba que sus palabras con Josué le han pesado mucho, mientras él confesaba que ha hecho lo que ha sentido, pero después de todo lo ocurrido con Irini siempre estaba Paola en su cabeza: "Aunque ella no lo crea, pero no puedo mentirme a mí mismo si estoy empezando a descubrir algo de mí y me estoy empezando a sentir a gusto con una persona. Me he sentido muy cómodo y entendido".
"No estamos viviendo lo mismo, él está de una manera y yo de otra. Yo lo he pasado mal aunque me veas en las imágenes haciendo la payasa", respondía Paola, confesando el motivo por el que lo han pasado tan mal: "Cuando me separé de ti me di cuenta de que estaba más enamorada de lo que pensaba". Mientras contaba esto, Paola no podía evitar romperse y provocaba las lágrimas de Sergio: "Esto es lo que yo necesito escuchar más a menudo y no tantos reproches".
Y Paola quería decírselo a Sergio: "Él me dice mucho que yo soy única, lo que no le había dicho es que él me hacía sentir única a mí". Algo a lo que él reaccionaba roto: "Tú no sabes el tiempo que yo he luchado por recibir más de ella, al principio le costó mucho, después me supo dar mucho amor, pero me hacía falta sentirme valorado. Yo hago cosas mal, pero yo con ella sí me abría más, necesitaba que me lo dijera".
Paola explicaba por qué no se llegó a abrir del todo sobre lo que le hacía sentir: "Lo he hecho tanto por alguien que luego me he llevado... me costó muchísimo, si algo me ha servido volver aquí es ser la Paola que si tiene que decir algo de sentimientos que lo diga". Y esto provocaba la reacción de Sergio: "Eso me rompe, yo he luchado por recibirlo no para que lo haga otra persona, pero esté o no en su vida quiero que se lleve todo lo bueno que yo le haya podido aportar, si le sirve para abrirse con otra persona, por lo menos que se quede con algo positivo".