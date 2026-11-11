La isla de las tentaciones 11 noviembre 2026

Rubén y Gema se han vuelto a ver las caras frente a Sandra Barneda para ver las imágenes juntos de todo lo sucedido en esta prueba de amor y darse las explicaciones que necesitaban

Gema y Rubén han vuelto a encontrarse en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 11', donde ella necesitaba que su pareja le demostrase que realmente está enamorado de ella y era capaz de serle fiel, asegurando que era la última oportunidad. La pareja vivía un explosivo reencuentro frente a Sandra Barneda. Ella le echaba en cara que ha tenido que ver cosas muy duras: "La última oportunidad y a la primera de cambio se estaba enrollando con otra. Esperaba que verle me iba a remover algo, pero me ha alejado aún más. Me ha faltado el respeto desde el primer momento".

Y él le reprochaba qué diferencia hay entre los dos: "Tú has tenido una conexión emocional, eres capaz de venir aquí y pillarte por otro en unos días. Te ha bastando ver poco de mí para comerte la boca con él". Momento en el que además Gema desmentía las explicaciones que Rubén ha dado sobre cuál ha sido la última vez que le fue infiel. Rubén y Gema ven imágenes Frente a la 'tablet', ambos hacían un repaso de lo que ha pasado en esta prueba de amor. Primero lo sucedido con Rubén, que primero cayó en la tentación con Nataly, después con Nieves y terminó besándose con la segunda y Andrea a la vez, con lo que Gema se mostraba muy enfadada: "Vergüenza debería darte, has roto el récord de 'La isla de las tentaciones'. Pero él aseguraba que para él no era nada importante: "Nataly sabía que yo no conectaba emocionalmente con ella". Pero esta explicación no le servía a Gema: "Lo que dice Nataly ahí no es eso, se sentía en un triángulo amoroso porque también estabas con otra tía, que encima con ella me habías puesto los cuernos".

En las siguientes imágenes, ambos volvían a ver cómo Gema ha conectado con Javi y han compartido besos e incluso han dormido juntos en la villa, pero ella quería dejarle claro que no han llegado a tener sexo. "Me he dejado llevar porque tú te has saltado la última oportunidad y yo automáticamente estoy abierta a conocer a alguien más", dejaba claro ella, como también que la Gema que le perdonaba absolutamente todo se quedó en España. Como también ambos aclaraban todo lo que han dicho sobre su relación fuera y los problemas que tenían, momento en el que él se dirigía a Gema como 'baby', lo que hacía que él le parase los pies y Rubén terminaba roto: "No me sale llamarla de otra forma, siempre va a serlo para mí aunque no estemos juntos".

Pero Rubén también podía ver cómo Gema lo ha pasado de mal en esta aventura en República Dominicana, lo que provocaba que terminase roto: "No me alegro de verla mal, todo lo que he visto era todo lo contrario, necesitaba saber que me estaba echando de menos". Y en medio de la tensión, Sandra Barneda les pedía que hablasen desde el corazón y desde el amor que se han tenido. Rubén se mostraba convencido en que podría superar esto también: "Si te pierdo me va a costar una vida olvidarte, sé que en el fondo yo sigo siendo tu 'baby' y tú sigues siendo mi 'baby'. Sigo confiando en que somos indestructibles y que podemos con esto". Pero Gema se mostraba rotunda: "Te lo he dado todo, tanto que me he olvidado de mí y de la mujer que soy, lo he hecho encantada, volvería a pasar por los 3 años y medio por intentar salvar algo, pero me has reventado. Venía a darte la última oportunidad". La decisión definitiva de Rubén y Gema en la hoguera Pero después de reprocharse lo ocurrido durante su relación, tenían que tomar una decisión. Rubén aseguraba que sigue queriendo a Gema y que quería marcharse con ella, pero Gema decidía terminar la relación e irse sola, ya que necesitaba sanar sus heridas, recuperar su autoestima y aprender a valorarse. También reconocía que Javi había sido un gran apoyo para ella.

Rubén se mostraba muy dolido, pues pensaba que su amor podría superar cualquier problema. Cuando Gema decidía pedir que Javi entrara en la hoguera, se enfadaba, abandonaba el lugar y se marchaba a la playa, donde expresaba su decepción por el final de sus tres años de relación. Cuando Javi llegaba, Gema le agradecía todo lo que había hecho por ella y le explicaba que, aunque quería conocerlo fuera del programa, primero necesitaba tiempo para estar bien consigo misma. El tentador se mostraba de acuerdo y apoyaba su decisión, considerando que lo mejor para ella es quererse primero y después ver que pasa entre ambos.