Rubén y Gema han protagonizado una complicada hoguera final en 'La isla de las tentaciones 11' y, cuando han tenido que decidir cómo marcharse de esta prueba de amor y sus explicaciones, él ha reaccionado marchándose de la hoguera acabando en la playa, tirado en la arena y sin entender nada, aunque cuando se ha tranquilizado ha vuelto para continuar con este momento.
Después de ver imágenes y reprocharse todo lo vivido en República Dominicana y durante su relación fuera llegaba el momento de la decisión final.
Rubén, pese a todo, aseguraba querer irse con Gema: "He venido a hablar desde el corazón y la sigo queriendo y amando, me quiero ir con ella". Pero era ella la que decidía terminar con su relación: "He conocido aquí a una persona que me ha apoyado muchísimo, que me ha impulsado a darme amor propio, pero no estoy preparada para irme con él, siento que tengo muchas heridas, tengo que aprender a valorarme y ponerme por encima de todo. Me voy sola, pero sí me gustaría que Javi me ha ayudado en este proceso enormemente y me gustaría poder decírselo".
Sandra Barneda preguntaba a Rubén por cómo estaba tras esta ruptura y él reflexionaba: "Pensaba que nuestro amor era más fuerte y que podía con todo, pensaba que esta iba a ser una batalla más, no me queda otra que entender su decisión, pero sé que nuestro vínculo no se rompe aquí, por mucho que diga que se va sola me sigue queriendo". Pero Gema se mostraba rotunda con su decisión: "Se acabó, te lo digo en serio".
Y cuando era el momento de que Javi entrase a la hoguera final por petición de Gema, Rubén estallaba por completo y se marchaba: "Me largo, no voy a aguantar que me humilles". Rompía los botones de su camisa y gritaba mientras pasaba por el camino de antorchas hasta llegar a la playa, donde se tiraba a la arena y se mostraba muy dolido: "Esto si que no, este final no, ¿tengo que aguantar que entre Javi a la hoguera? No han valido de nada estos tres años, todo lo que he aguantado".
Gema podía entender que no es una situación fácil para Rubén, pero también pensaba en cómo se ha sentido ella al ver sus imágenes. Y era entonces cuando Javi llegaba a la hoguera, el que se enteraba de la decisión de la participante de 'La isla de las tentaciones 11' con relación y era ella la que le agradecía su apoyo: "Me has impulsado a salir del bucle que tenía, aunque he dicho que me voy sola, sí que me gustaría que fuera cuando yo esté más tranquila y con las ideas más claras que hablemos".
Momento en el que Javi se sentaba a su lado reaccionando a todo: "Me alegro de que mi apoyo te haya podido servir, la decisión de irte sola me parece la más coherente que podías tomar. Por supuesto que fuera nos vamos a ver y a conocer, pero creo que primero necesitas tu tiempo y quererte más a ti misma. Si no soy yo, seguro que encuentras a alguien que te sepa cuidar".
Con la salida de Javi de la hoguera y mientras Sandra Barneda le dedicaba unas palabras a Gema, Rubén volvía a entrar para mostrarse arrepentido de su actitud: "No quería este cierre de hoguera, pido disculpas por mi impulsividad. No quería este final para los dos, después de tanto tiempo no nos merecemos acabar así".
Gema y Rubén se daban un abrazo de despedida con palabras bonitas y Gema le pedía algo: "Te pido por favor que no la vuelvas a cagar de esta forma con nadie, aprende a querer, dentro de ti sé que hay un buen tío, siempre te lo he dicho".