La hoguera final entre Paola y Sergio ha sido muy, pero que muy complicada en 'La isla de las tentaciones 11'. Y es que, desde el comienzo, ambos se han lanzado duros reproches y ataques. No obstante, casi al término de la hoguera, los dos han abierto su corazón y han señalado lo que sienten de verdad, dejando de lado todo y protagonizando un momento muy emotivo lleno de confesiones.
Y es que, después de un duro intercambio de reproches, como hemos mencionado anteriormente, Sandra Barneda le ha lanzado la pregunta a Sergio sobre qué ha sentido por Irini, ante lo que este se ha abierto. Según el participante de 'LIDLT 11', fuera de República Dominicana fue algo sexual, pero dentro ha tenido un "vínculo emocional" muy grande.
Paola, por su parte, ha dejado claro que eso le parece muy bien, pero que lo que a ella le ha pasado con Josué es algo diferente: "Yo me he dado cuenta de otras cosas. Lo mío con Josué no es algo sexual. Es un tío que me ha escuchado, que me ha dado buenos consejos y me ha hecho reír".
"Además, no me ha vendido ninguna moto", ha añadido Paola. Ante esto último, Sergio ha aclarado que Irini tampoco le ha vendido nada: "No se ha mostrado así...".
Tras ver las imágenes, ambos han protagonizado un lacrimógeno momento, con Paola confesando que, cuando se separó de Sergio al inicio de la aventura, se dio cuenta de que estaba más enamorada de él de lo que ella pensaba: "Me di cuenta aquí", ha dicho Paola, tras lo que se ha roto por completo.
Sergio ha subrayado que, quizás, todo eso lo necesita escuchar más a menudo. Paola, casi sin poder hablar, ha intentado explicar que Sergio le hacía sentir "única", ante lo que Sergio ha mirado a otro lado, completamente envuelto en "pena": "Yo he luchado por recibir de ella más, pero me hacía falta sentirme valorado".
Después de un momento lleno de confesiones, los dos han visto unas nuevas imágenes que les han removido todo todavía mucho más. ¿Quieres saber cuál es su decisión final? ¡No te pierdas el próximo programa de 'LIDLT 11'! Este miércoles, a las 23:00 horas, en Telecinco.