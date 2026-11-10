La reflexión de Paola tras escuchar la versión de Irini sobre lo que ocurrió con Sergio fuera: “Yo a ti te creo” 

Irini ha irrumpido en la hoguera de solteras de 'La isla de las tentaciones 11' provocando un auténtico terremoto entre las chicas. De hecho, Paola, al verla, ha estallado por completo: "Habla con mi mano". En el momento de las preguntas, Irini ha dado su versión sobre lo que ocurrió con Sergio fuera, algo que le ha servido y mucho a Paola para afrontar su hoguera final con Sergio con más confianza.
La primera pregunta que le ha hecho es si es verdad que Sergio fue a su apartamento y se puso "en su puerta" y ella "no quiso salir para acostarse con él", ante lo que Irini ha respondido que "sí": "Él ha dicho que no", ha dicho Paola, tras lo que ha dicho que la cree.
Y es que Paola se ha mostrado muy molesta porque Sergio eso lo niega de manera rotunda: "No sé por qué no es capaz de decir aquí que le gustas, pero fuera me dio una patada en el culo en el apartamento". Irini ha reconocido que si diera marcha atrás le abriría la puerta.
Esta es la versión de Irini: "Él dijo aquí dentro que no había ido, pero es verdad que me mandó mensajes a ver qué contestaba yo y me hice la dormida", ha dicho Irini, aclarando un tema muy importante para Paola. "Vino aquí a aclarar lo que no pudo antes", ha sido la conclusión de Paola antes de lanzarle a Irini otras dos preguntas.