La reflexión de Paola tras escuchar la versión de Irini sobre lo que ocurrió con Sergio fuera: “Yo a ti te creo” 

Irini ha irrumpido en la hoguera de solteras de 'La isla de las tentaciones 11' provocando un auténtico terremoto entre las chicas. De hecho, Paola, al verla, ha estallado por completo: "Habla con mi mano". En el momento de las preguntas, Irini ha dado su versión sobre lo que ocurrió con Sergio fuera, algo que le ha servido y mucho a Paola para afrontar su hoguera final con Sergio con más confianza.

La primera pregunta que le ha hecho es si es verdad que Sergio fue a su apartamento y se puso "en su puerta" y ella "no quiso salir para acostarse con él", ante lo que Irini ha respondido que "sí": "Él ha dicho que no", ha dicho Paola, tras lo que ha dicho que la cree.