Rubén se rompe tras saber que Gema le ha hablado a Javi de una persona muy especial para ella: “Saber esto me destroza” 

La isla de las tentaciones 10 noviembre 2026

El soltero favorito de Gema ha entrado en la hoguera de solteros para ponerse frente a Rubén y los chicos, donde no ha faltado tensión, reproches y muchas respuestas

Rubén ha acabado la hoguera de los solteros completamente roto. El participante de 'La isla de las tentaciones 11'. Y es que tras hacerle las tres preguntas a Javi, tentador de Gema, no ha podido evitar emocionarse al ver que lo que tiene el tentador con la que todavía es su pareja es, quizás, algo más que un simple lío en Villa Montaña. De hecho, Rubén no se esperaba jamás esas respuestas, como ha dicho ante Sandra Barneda cuando Javi se ha ido. "Pensaba que por mis celos me acabaría doliendo más todo lo físico que he visto, todo el guarreo y que se coman la boca, pero al final lo que más me está doliendo es todo lo emocional que comparte con él", ha indicado Rubén.

"Saber esto también me destroza. Son cosas muy personales y muy íntimas de ella que he vivido con ella de cerca y no entiendo que se lo cuente a esta persona, que no conoce de absolutamente nada", ha dicho Rubén, muy dolido. Las reveladoras respuestas de Javi La primera pregunta que le ha hecho Rubén a Javi es si Gema ha "hablado bien de él o de la relación en algún momento", a lo que Javi ha contestado que "sí": "Me lo creo, si me dijera que no lo habría puesto en duda...". Javi le ha transmitido a Rubén que eso debe de preocuparle, porque aun hablando bien de él, le pesa más "todo lo malo que le ha provocado".

"¿Has tenido la percepción en algún momento de que Gema ha venido aquí a dejarme?", ha sido la segunda pregunta de Rubén a Javi, ante lo que el tentador ha respondido que "no", una contestación que no se ha creído el mismo Rubén, que cree que Gema se ha excusado mediante reproches para luego "dar el paso con Javi". Por último, Rubén le ha preguntado a Javi si sabe quién es la persona más especial para Gema y si sabe su nombre. Una pregunta clave para Rubén y que Javi ha respondido de manera tajante, con un "sí" y señalando que su sobrina.