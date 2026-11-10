La confesión de Neus sobre Kico ante Paula: “No le aguanto y tampoco ninguna soltera”

Neus ha revolucionado por completo la hoguera de las solteras. Y también ha dejado confesiones muy reveladoras... que han sorprendido tanto a Sandra Barneda como a las chicas.

En primer lugar, Neus ha entrado con unos papeles con motivo del "tremendo papelón" que han hecho -según ella- en su experiencia en 'La isla de la tentaciones 11'. Al acercarse, todas las chicas se le han echado encima. "No te has comido un rosco", le ha dicho Paula.

No hay que olvidar que Kico ha sido el que ha elegido a Neus para que, de alguna manera, le represente en la hoguera de las solteras. No obstante, Kico no ha caído con ella, aunque hizo muy buenas migas días atrás a esta hoguera de las solteras.