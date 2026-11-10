A la carta
En directo
Originals
Hazte Infinity+
Suscripciones
La isla de las tentaciones10 noviembre 2026

La confesión de Neus sobre Kico ante Paula: “No le aguanto y tampoco ninguna soltera”

La soltera con la que Kico se ha sincerado en los últimos días ha llegado a la hoguera de solteras con ganas de no guardarse nada y ha confesado a Paula cómo es la relación de su pareja con la gente de la villa
Compartir:

Neus ha revolucionado por completo la hoguera de las solteras. Y también ha dejado confesiones muy reveladoras... que han sorprendido tanto a Sandra Barneda como a las chicas.  

En primer lugar, Neus ha entrado con unos papeles con motivo del "tremendo papelón" que han hecho -según ella- en su experiencia en 'La isla de la tentaciones 11'. Al acercarse, todas las chicas se le han echado encima. "No te has comido un rosco", le ha dicho Paula. 

No hay que olvidar que Kico ha sido el que ha elegido a Neus para que, de alguna manera, le represente en la hoguera de las solteras. No obstante, Kico no ha caído con ella, aunque hizo muy buenas migas días atrás a esta hoguera de las solteras.   

El enfado de Paula ha sido mayúsculo con Neus, ya que no le han gustado las formas de este nada más verla, quien le ha dicho una y otra vez que "ha caído, faltándole el respeto a su pareja (Kico)". Posteriormente, Neus ha explicado que ha ido de marinera porque "navegando se llega a muchos sitios", frase que da lugar a múltiples interpretaciones. 

La confesión de Neus que no ha pasado desapercibida 

Pero, sin duda, esta hoguera con Neus como protagonista ha quedado marcada por una confesión de la tentadora cuanto menos inesperada: "Te voy a contar una cosita, que no te había contado hasta ahora. Si yo ahora mismo soy su tentación es porque nadie de la casa lo ha aguantado. Sé muchas cosas y le he apoyado". 

Sandra Barneda le ha preguntado por esto y Neus ha matizado: "Ni yo le aguanto ni ninguna, por muchas cosas que han pasado en esta experiencia. Muchas faltas de respeto". Paula ha señalado que sabe que tiene un "carácter difícil", por lo que eso se lo podría imaginar.

MÁS NOTICIAS

Agregar a favoritosSíguenos en Discover

Te puede interesar

Ver más