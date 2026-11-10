Fran y Rubén protagonizan un tensísimo momento en la hoguera de solteros: “¿Tú quién eres?”

La hoguera de los solteros de 'La isla de las tentaciones 11', sin duda, ha quedado marcada por el tremendo choque que han protagonizado Kico y Fran, tentador de Paula. Y es que desde que ha entrado Fran, Kico y sus compañeros no se han acobardado ante el tentador, que tampoco se ha echado para atrás y no se ha quedado callado en ningún momento.

Antes de nada, Fran le ha echado en cara a Kico que "no se ha comido nada", algo que ha hecho estallar a este, puesto que es algo muy recurrente que le han sacado varios solteros. Según él, no ha caído en la tentación porque ha tomado esa decisión al estar "enamorado de ella": "Te has aprovechado de esa situación".