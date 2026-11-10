Fran y Rubén protagonizan un tensísimo momento en la hoguera de solteros: “¿Tú quién eres?”

La hoguera de los solteros de 'La isla de las tentaciones 11', sin duda, ha quedado marcada por el tremendo choque que han protagonizado Kico y Fran, tentador de Paula. Y es que desde que ha entrado Fran, Kico y sus compañeros no se han acobardado ante el tentador, que tampoco se ha echado para atrás y no se ha quedado callado en ningún momento.
Antes de nada, Fran le ha echado en cara a Kico que "no se ha comido nada", algo que ha hecho estallar a este, puesto que es algo muy recurrente que le han sacado varios solteros. Según él, no ha caído en la tentación porque ha tomado esa decisión al estar "enamorado de ella": "Te has aprovechado de esa situación".
Además, Fran le ha regalado un ciervo: "Eres el cuerno". Además, ha llevado un chupete para dárselo a Kico porque "no para de llorar", viviendo instantes de auténtica tensión con Kico, Fran y compañía.
Si algo le ha reprochado una y otra vez Kico es que fuera se dará cuenta de que Paula pasará de él. No obstante, eso es algo que no sabremos hasta que acabe 'LIDLT 11'. Y más calificativos, con un Kico muy contundente: "¿Te va a dar papilla Paula todas las noches? No, porque es una mujer. Tú lo único que tienes es despertarte por las mañanas para ir al cole".
En un momento dado, Kico ha tirado el ciervo, completamente fuera de sí. Tras este tenso momento, Kico ha dado paso a las tres preguntas, también con la tensión como protagonista y los reproches e insultos también muy presentes.