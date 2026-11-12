La isla de las tentaciones 12 noviembre 2026

Sergio y Paola abren su corazón el uno con el otro y él es el que decide dar por terminada su relación y seguir conociendo a Irini fuera

Paola y Sergio han protagonizado una durísima hoguera final en 'La isla de las tentaciones 11' y es que, pese a haber confesado ambos lo mucho que se quieren, las dudas alrededor de su relación no faltaban, en especial por parte de él que aseguraba que ha necesitado mucho más de su pareja todo este tiempo. Sergio le pedía perdón a Paola por todas las imágenes que ha tenido que ver de él con Irini, pero reflexionaba: "¿Qué hago? ¿Me engaño a mí mismo?" Mientras ella aseguraba que a ella "le ha pasado todo lo contrario".

Y era aquí cuando ambos abrían su corazón. "Yo dudo que vaya a querer a una persona más que te quiero a ti, pero me he desgastado una barbaridad, te he demostrado que te amo. Pero después de esta experiencia no sé si estoy enamorado, pero la considero parte de mí, para mí es mi mitad y mi familia". Y era Paola la que confesaba que se ha dado cuenta que ella sí lo está pese a todo: "Te quiero con toda mi alma y tú no sabes todo lo que yo he tenido dentro aquí, tenía muy claro que después yo quería tener mi familia contigo, en todo momento he sido yo, realmente he sentido muchas cosas aquí por ti". Sergio decide irse de 'La isla de las tentaciones 11' con Irini Después de sincerarse el uno con el otro, llegaba el momento de responder a la gran pregunta de cómo abandonar 'La isla de las tentaciones'. Paola, pese a todo el daño que ha sentido con lo ocurrido con Sergio e Irini, daba una clara respuesta: "Tengo una muy grande entre lo que pienso y lo que dice mi corazón, he sentido en todo momento que quiero mucho a Sergio y que estoy enamorada. Me cuesta muchísimo todo lo que está pasando, tengo que hablar muchas cosas con él, pero mi decisión es, como dije, que entraba con él y me iba con él".

Después de que Paola decidiera marcharse con él de 'La isla de las tentaciones 11', Sergio su decisión, entre lágrimas: "Quiero decirla que la quiero de verdad y que quizá no hay que decir las cosas tan tarde. No me podía imaginar esto ni en mil vidas. Lo que siento por ella no va a cambiar, pero quizás las oportunidades se han agotado. No puedo decirte que con un nuevo amor porque no lo considero así, pero quiero seguir conociendo a Irini". Paola, visiblemente afectada reaccionaba con un "es su decisión" y presenciaba muy callada la entrada de Irini y cómo la soltera se enteraba de lo ocurrido y su respuesta de si quería seguir conociendo a Sergio fuera. Sandra Barneda acompaña a Paola en su salida de la hoguera final Sandra Barneda, al ver que Paola no quería decir nada de todo esto, le dedicaba unas bonitas palabras: "Gracias de verdad, por abrirte del modo que lo has hecho, por tu valentía de expresar todo lo que sientes por alguien y por decir esta noche que lo más importante es no tener miedo a lo que ocurra. 'La isla de las tentaciones' acaba de terminar para ti".

Paola se levantaba y le pedía un abrazo de despedida, pero Sandra Barneda decidía acompañarle fuera por el camino de antorchas para que no abandonase sola la hoguera: "Cuídate mucho. Sé fuerte, ¿me lo prometes?" La presentadora abrazaba a la participante de 'La isla de las tentaciones' y esta le aseguraba que "iba a cuidarse", agradeciéndole lo que ha hecho por ella, entre lágrimas.