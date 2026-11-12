La isla de las tentaciones 12 noviembre 2026

Paula y Kico han vuelto a verse las caras en la hoguera final y, tras ver imágenes juntos y darse explicaciones, han tomado su decisión sobre la relación

Paula y Kico vuelven a encontrarse en la hoguera final. La pareja llegó a ‘La isla de las tentaciones 11’ porque sus inicios habían sido complicados y querían borrar todas las dudas: ella seguía hablando con su exnovio porque no habían marcado los límites y la sombra de la deslealtad les perseguía. Su experiencia ha sido muy desigual en las villas: él no ha sentido ninguna tentación; pero ella ha llegado a caer en la tentación con Fran.

La pareja ha vivido un reencuentro cargado de emociones frente a Sandra Barneda. Paula le ha echado en cara a Kico su actitud durante la ceremonia de las citas: "Te comportaste como una mierda. Estaba llorando a unos metros de ti y te la sudo". Por su parte, Kico ha reconocido que el miedo se apoderó de él: "Fui egoísta. Encontrarme a Fran hizo que saliera la parte menos positiva de mí, de la que menos orgulloso me siento".

Al volver a tener a Kico en frente, Paula tampoco ha podido ocultar sus sentimientos: "Pensaba que iba a estar más fría y se me ha removido todo por dentro”, ha confesado. Al preguntarle Barneda qué significaba aquella reacción, la joven ha sido clara: "Que amo a Kico". Sin embargo, también ha dejado clara la profunda decepción que siente: "Ha mostrado una parte de él que ojalá nadie tuviera que ver" Paula y Kico ven imágenes Frente a la 'tablet' la pareja ha reaccionado a las imágenes de su paso por el programa. Primero, las Kico, que, aunque no llegó a caer en la tentación, tuvo una conexión inicial con Paula Colubi para después tener como apoyo a Neus, a la que solo veía como una amiga. A Paula le ha molestado especialmente que su pareja se acercase a varias tentadoras y ver las muestras de cariño que ella llevaba tiempo reclamándole. "Eso no es justificación para liarte con Fran estando conmigo", ha reprochado Kico.

Tras las imágenes de Kico, la pareja ha visto las de Paula cayendo en la tentación con Fran, momento en el que han empezado los gritos: "Es asqueroso. ¿Esto es respetar?", le ha reprochado él a ella al ver sus besos con Fran. "Lo que él me ha dado, tu no me lo has podido dar", se ha defendido Paula. Muy enfadado, él ha insistido en que su actitud y la de su pareja en las villas no son comparables: "No me compares lo que tú has hecho con lo que yo he hecho. Está comparando un guarreo de un juego con liarse con un tío todas las noches". Instantes después, Kico ha roto en llanto, reconociendo que no supo darle a Paula el cariño que necesitaba: "Soy una persona que le cuesta todo esto porque no me sale, pero no porque no te ame, porque te amo hasta el infinito y más allá. En la experiencia me he dado cuenta de todo esto, de que tengo que darte más atención".

Ante las palabras de Kico, Paula ha confesado que Fran la ha hecho sentir como hacía mucho tiempo que no se sentía: "Yo amo a Kico, pero Fran me ha hecho sentir en el cielo, cosa que a mí me falta. Cuando tienes una planta hay que regarla todo el día, sino se te muere. Yo me sentía así en la relación". La decisión definitiva de Paula y Kico en la hoguera Sandra Barneda les ha pedido que se mirasen a los ojos para que hablasen desde el corazón. "Te amo y has podido comprobar que, a pesar de haberme tentado al 100%, no he cruzado ninguna línea. Todo el mundo desconfiaba de mí, hasta mi padre, y, ¿qué he hecho? Respetarte", han dicho Kico con la voz entrecortada. Ha sido entonces cuando Paula se ha sincerado con él: "Sabes lo que tenemos. Sabes que durante la relación lo he pasado muy mal. Y yo creo que los puntos débiles sabes cuáles son y, por mucho que haya pasado lo que haya pasado, yo mi futuro lo veo contigo", ha asegurado ella. Muy emocionado, Kico le ha entregado un bonito detalle a Paula como símbolo del amor que siente por ella: "Con esto quiero demostrarte que eres el amor de mi vida y no veo un futuro sin ti".