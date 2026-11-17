Miguel y Mara se han vuelto a ver las caras en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 11' y la tensión ha saltado por los aires. Y es que, después de una serie de confesiones de ambos que lo único que han hecho es incrementar todavía más la tensión entre ellos, Sandra Barneda ha intervenido para ver si tenían algo más que decir y ha salido a la luz que Miguel está conociendo a Mar en estos momentos.
"Parece que le da rabia lo que haga de soltero o deje de hacer", ha dicho Miguel, dando pie a un "¡Ya estás enamoradito!" de Mara que ha hecho saltar todo por los aires. "Anda, personaje", ha añadido Mara. Sandra Barneda se ha dirigido a Miguel y este le ha preguntado a la presentadora si conoce a Mar.
"No tenemos nada serio", ha dicho Miguel. Hay que recordar que Mar acudió como pareja con Christian en la anterior edición de 'LIDLT 11'. "No es mi novia. Hablamos de vez en cuando, nos hemos visto un par de veces y los dos estamos en el mismo punto. Tenemos buena relación y ya está", ha informado Miguel.
"Ojalá que la que sea el día de mañana tenga unas palabras parecidas a las de Mar", ha dicho un Miguel al que se le ha visto ilusionado conociendo a la exparticipante de 'LIDLT'. Mar ha saltado: "Te estoy diciendo que no seas falso, no has sufrido nada fuera".
Posteriormente, Juanpi ha irrumpido en pleno reencuentro y, tras mirarse de manera cómplice con Mara y darse un cálido saludo, le ha dado unos clínex a Miguel: "Por si te da por llorar", ha dicho Juanpi, un regalo que no le ha sentado nada bien a Miguel, pero que ha aceptado.
Juanpi ha confesado que quiere algo más con Mara, pero que hay factores que no le dejan avanzar del todo con ella, como la confianza o la distancia. Tras esta confesión, Juanpi ha señalado que no le da pena Miguel porque él hizo algo parecido cuando Juanpi estaba en 'Gran Hermano' con Mara.
Los reproches a Miguel han vuelto a aparecer, con Mara y Juanpi echándole en cara que, cuando ha acabado 'LIDLT 11', no se lo ha pasado nada mal y ha hablado —según ellos— con muchas chicas. No obstante, Sandra Barneda ha dejado claro que eso ha ocurrido fuera, pero que dentro la historia es totalmente diferente.
En cuanto a qué ocurrió entre Juanpi y Mara al salir de 'LIDLT 11', tras la hoguera final, Juanpi ha reconocido que necesitaba verla: "Me está demostrando que puedo confiar en ella, pero hay cosas que digo: ¿por qué hace esto?", ha señalado Juanpi.