Mara se rompía en ‘el debate final’ de ‘La isla de las tentaciones’. Primero pedía perdón a Miguel por haberle sido infiel durante su avventura en el programa con Juanpi y luego, entre lágrimas, desvelaba que él también le ha sido infiel desde que acabaron su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Él mismo lo reconocía pero, poco después, hacía toda una declaración de amor.

“Miguel se merece un perdón en toda regla, lo siento así y le quiero pedir perdón claramente”, decía Mara y, mirándole a los ojos, le prometía que no ha hecho nada “con maldad” pero sí reconocí que no se lo merece: “Lo he hecho con mucha crueldad pero no te he engañado en la relación, no te he utilizado”.

Miguel lloraba, Mara también y entonces desvelaba que Juanpi le ha fallado en repetidas ocasiones: “Ha sido con muchas, no me ha querido decir el número ni nada”, contaba. Él mismo lo asumía: “Sí, la verdad que me he equivocado (…) Yo pensaba que no iba a cambiar y he hecho lo que me ha dado la gana”.

Eso sí, dejaba claro que fue antes de que decidieran retomar su relación en serio en el reencuentro: “Después no he hecho nada”.

La declaración de amor de Juanpi

Tras este momento en el debate, Juanpi hacía una publicación en el que recuperaba unas fotos con Mara y hacía una promesa: “El corazón volvió a hablar”. Para él, ahora empieza “otra etapa” que es además “una nueva oportunidad” que no imaginó: “Espero que esta vez sea la definitiva”.

“Muchos hablan de error, pero si esto es un error, lo volvería a cometer una y mil veces más”, continuaba diciendo, daba las gracias por haber tenido esta oportunidad y concluía: “Que empiece lo que tenga que empezar”.

Por su parte, Mara utilizaba esta misma imagen y escribía: “Después de la tormenta, siempre llega la calma. Espero que le tiempo pase y mi corazoncito vuelva a estar al 100%”.