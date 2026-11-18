La isla de las tentaciones 11 18 noviembre 2026

El primer debate final de la edición ha estado marcado por las cuentas pendientes, las conversaciones de Andrea y Sthefany, los reproches entre Mara y Juanpi y el anuncio de Paula y Kico

El primer debate de 'La isla de las tentaciones 11' tras los agitados reencuentros seis meses después ha estado lleno de tensión, además de muchas cuentas pendientes y, sobre todo, de confesiones. Confesiones que han salido a la luz y que, hasta entonces, no conocíamos. Y que, quizás, sean clave y determinantes en el presente y el futuro de muchas de las parejas de esta edición tan frenética que hemos vivido en República Dominicana y en la que todavía hay muchas cosas por resolver. Náyades y Nacho han dado el pistoletazo de salida en este primer debate en un encuentro marcado por las supuestas conversaciones que Nacho aseguraba haber visto entre Andrea y Sthefany. Conversaciones traducidas en capturas que ya han salido a la luz y que han provocado la reacción de Náyades.

Pero antes de eso, Náyades y Nacho han podido aclarar algunos temas de su paso por República Dominicana —y de antes también—, como si realmente el tema sexual fue una traba para ellos antes de comenzar su experiencia o cómo vivió cada uno su paso por la villa y qué provocó que actuasen como lo hicieron. Además, Náyades le ha echado en cara a Nacho que no haya contado cosas que ella misma le había dicho. Todo esto en un programa que les ha removido, y mucho, por dentro y en el que Nacho ha dejado claro que está "muy bien y contento solo". Pero, sin duda, han sido las capturas de Nacho las que lo han removido todo y que Andrea negó en un primer momento, aunque ahora parece ser que las reconoce. En un momento dado, Náyades se ha roto por completo al sentirse "en medio de todo", y ha sido entonces cuando ha confesado que se siente "culpable" por todo lo que ha hecho. Sthefany ha entrado en directo a través de una videollamada para explicarlo todo y ha chocado fuertemente con Andrea, puesto que, mientras ella sentía que en esas conversaciones había algo más por parte del italiano, este le ha restado importancia al asunto, destacando que tan solo hablaba "de coña". Tras salir a la luz las conversaciones, la tensión ha crecido entre ellos, cada uno con su propia versión: "¿Y dices que es coña? No seas tan fantasma".

No obstante, Sthefany cree a Andrea y ha subrayado, tras señalar que no hay pruebas de nada, que solo puede darle las gracias al italiano. Es por eso que podemos confirmar ya que, a pesar de estas conversaciones que han molestado en cierta manera a Náyades, ella y Andrea siguen juntos en estos momentos. Una más de Juanpi... y Mara no puede más Más adelante, el debate ha seguido su curso en Telecinco y ha llegado el turno de Juanpi y Mara. Pero, antes de eso, Mara se ha disculpado ante Miguel por todo lo que ha hecho durante su paso por la villa, haciendo autocrítica y rompiéndose por completo.

Pero no sería la única vez que Mara se iba a romper: la participante de 'La isla de las tentaciones 11' se ha vuelto a emocionar al contar todo lo que ha tenido que escuchar de Juanpi al salir de su experiencia, con rumores de infidelidades y muchos temas que le recuerdan al pasado y que la ponen en el peor de los escenarios con él, además de dejar la confianza muy por debajo de como estaba cuando salieron de la hoguera final. Ahora mismo, Juanpi quiere retomarlo todo y Mara quiere creerle porque desea un futuro con él, pero ambos arrastran muchas cosas del pasado —y no tan pasado— y eso les pone las cosas muy difíciles en lo que a su relación se refiere. "Y vivieron felices y comieron perdices" Por último, Kico y Paula han entrado en el plató y la película ha sido muy, pero que muy diferente a la de las dos parejas anteriores. Parece que los dos han salido reforzados de su paso por República Dominicana y, salvando las distancias, han confirmado y anunciado a los cuatro vientos que son pareja.