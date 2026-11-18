En el reencuentro seis meses después de 'La isla de las tentaciones', Nacho cuestionó que Andrea fuera fiel a Náyades. Esta afirmación provocó una tremenda discusión entre la nueva pareja y, en 'El debate final', se han enseñado las pruebas. Sin embargo, Náyades ha decidido poner la mano en el fuego por el italiano y la relación que están creando.

La propia Sthefany intervenía en 'El debate final' para contar que tuvo algo con Andrea antes de que acudiera a 'La isla de las tentaciones' y que hablaron de hacer un viaje a Pescara. Todo se interrumpió por su participación como soltero el el programa pero, al parecer, una amiga de Andrea le invitó a Italia una vez que el programa terminó.

Estos eran los mensajes que se mostraban en 'El debate final' pero Andrea negaba que hubiera invitado a Sthefany ni que hubiera pedido a su amiga que la invitara a Italia. De hecho, Náyades se mostraba arrepentida de haber creído a Nacho en un primer momento y decía poner "la mano en el fuego" por Andrea.

Náyades defiende su relación con Andrea

Además, en redes sociales hacía una publicación muy significativa. Nos mostraba un carrusel de imágenes en las que vemos cómo han sido estos meses junto Andrea. Han viajado juntos, les vemos de turismo o en la playa; también han compartido momentos cotidianos con la típica foto de ascensor o en el gimnasio...

Y acompaña a las fotos con un texto de lo más significativo: "Hay conexiones que no se fuerzan, miradas que dicen más que mil palabras y sentimientos que, por mucho que intentes explicar, nunca encontrarás las palabras suficientes para describirlos".

Para ella ha sido una "suerte" coincidir, también "conectar" y que sus caminos se cruzaran "entre tantas personas y tantos caminos posibles".

"Porque creemos en nosotros, en lo que estamos creando y en todo lo bonito que todavía está por venir. Hay cosas que no se explican, solo se sienten. Y qué bonito sentir que nos hemos encontrado", concluía.

Por su parte, Andrea republicaba esta imagen con dos elocuentess palabras: "Callando bocas".