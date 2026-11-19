Telecinco emitirá este lunes 23 de noviembre (23:00h) la segunda y última entrega de ‘La isla de las tentaciones. El debate final’ , en la que Gema y Rubén, Sergio y Paola y Nando e Isa volverán a sentarse frente a frente para aclarar en qué punto se encuentran sus relaciones.

La presencia de Nieves y Andrea, las revelaciones sobre Rubén, los mensajes que Sergio envió a Paola y las pruebas sobre lo ocurrido entre esta última y Lucas Mera, que intervendrá en el programa, pondrán sobre la mesa secretos y conflictos que todavía siguen abiertos.

Los reencuentros más tensos de la edición

Gema y Rubén se verán de nuevo después de que, en su último encuentro, intentaran enterrar el hacha de guerra y él confesara que seguía enamorado de ella. Sin embargo, las heridas están más abiertas que nunca. Ambos tendrán que aclarar cómo fueron los inicios de su relación y si es cierto que eran una pareja abierta, como aseguró Rubén.

Además, saldrán a la luz las coincidencias entre el comienzo de su historia con Gema y con Nieves, que hará una revelación que dejará descolocada a Gema. El programa también descubrirá qué ocurrió realmente entre Rubén, Nieves y Andrea. ¿Cómo reaccionará el primero ante las valoraciones de sus compañeros?

Sergio y Paola volverán a verse después de reconocer en el reencuentro que todavía existían sentimientos entre ellos. Sin embargo, los mensajes completos que Sergio envió a Paola destaparán una gran mentira. ¿Fue sincero cuando aseguró que no sentía nada por Irini?

Además, saldrán a la luz las pruebas de lo ocurrido entre Paola y Lucas Mera, participante de la décima edición, que intervendrá para ofrecer su testimonio.

Nando e Isa explicarán en qué punto se encuentra su relación y si han conseguido poner fin a su enfrentamiento con Borja, en una entrega que contará también con Miguel y Mara y Kico y Paula como invitados.

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