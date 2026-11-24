Rubén y Gema vuelven a verse tras el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 11' , pero esta vez en el segundo debate de la edición. Muchas cosas han salido a la luz, como que llevan un mes sin hablarse, pero hay algo de lo que aún faltaban datos por conocer, como lo que ocurrió el día en el que Rubén, Nieves y Andrea se metieron juntos bajo las sábanas.

Rubén siempre ha negado que ocurriese algo y se ha defendido explicando que solo hubo algún que otro beso, pero Nieves ha explicado más: ''Estuvo divertida la situación...'', y después de ver las imágenes inéditas de lo ocurrido, todo sale a la luz.

Andrea y Nieves revelan que Rubén se quitó los pantalones en la cama

Las chicas revelan que Rubén se quitó la ropa interior y Andrea da todos los detalles: ''Estaba el ambiente calentito, él también, se quitó los pantalones, yo vi lo que había'', cuenta y explica que tocó ''un poco''.

Rubén se defiende: ''Estábamos sin ropa los tres, pero no hubo ningún tocamiento, si acaso algún roce'', y Nieves confirma que eso fue lo que ocurrió: ''Andrea me decía que no quería avanzar más y yo le dije que si no quería, que se fuese''.