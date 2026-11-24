Paola y Sergio protagonizaron un movidito reencuentro tras su paso por 'La isla de las tentaciones 11', pero ahora ha llegado el momento en el que se sientan cara a cara junto a Sandra Barneda en el segundo 'debate de las tentaciones' para confesar cómo se encuentra su relación actualmente.

Paola se sienta junto a Sandra Barneda y le explica la relación que ha mantenido con Sergio tras el reencuentro: ''La escribí por Instagram para saber si estaba bien, por Whatsapp le tengo bloqueado. Después del reencuentro cambiaron muchas cosas y yo vi bien no tener contacto''.

Justo después Sergio entra en plató y le echa en cara a Paola que no han tenido comunicación: ''Ella y yo no nos hemos dicho muchas cosas, comunicación en sí, cuando hablamos, tú por encima, yo por encima, eso no es comunicación''.

Y confiesa algo: ''Allí me he estrellado'', y continúa: ''Voy a dejar a un lado lo de Irini, me refiero a cuando me doy cuenta dentro de muchas cosa, quién se va a imaginar que va a 'La isla de las tentaciones' a caer, si hubiese ido a dejarte, lo primero que hubiese hecho al llegar a Málaga es que no te doy ni la oportunidad de hablar''.

Por otro lado, afirma que si las cosas con Irini hubiesen ido bien, no le habría dado la oportunidad a Paola de quedarse en su casa y sus palabras hacen saltar a todos los colaboradores del debate que no se creen lo que están escuchando, pero él confirma que se arrepiente de todo lo que ha hecho en la isla.

Irini entra en plató y Sergio reacciona: ''Ridícula''

Sandra Barneda anuncia la entrada de Irini en plató y Sergio se enfada después de su saludo a Paola: ''Ridícula. La saludas y a mí no'', pero ella se defiende: ''La única persona que ha estado criticando a todo el mundo has sido tú''.

Durante la discusión, Sandra Barneda saca a la luz los mensajes entre Sergio y Paola en los que él le asegura a Paola que no se ha acostado con Irini después del programa, y ella explica que no se acostaron porque a ella no le apeteció.