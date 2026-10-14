En la edición pasada, Irini llegó a mitad de programa, pero no le hizo falta estar desde el principio para lograr que, tan solo unas horas después de llegar, Atamán cayera en la tentación con ella. En esta edición ejerce como tentadora VIP y todo parecía apuntar a que la conexión que en el pasado tuvo con Sergio sería importante. Así ha sido porque, entre ellos y para desesperación de Paola, las cosas han ido a más.

Regresar a ' La isla de las tentaciones 11 ' no siempre es una decisión sencilla, sobre todo si las cosas se complicaron ligeramente en la edición anterior en la que se participó. Los recuerdos pueden jugar una mala pasada y convertir en negativa y dura una experiencia que debería ser divertida, por lo menos para los y las solteras, que no son quienes ponen su relación en juego. Este no parece ser el caso de Irini Jannoulis , que parece estar más que contenta con esta nueva oportunidad.

Conocerla un poco mejor es el deseo de sus seguidores y, aunque un poco a regañadientes, ella no se ha podido resistir a dejarles que conozcan algunas cosas más sobre su vida y su manera de ser. Lo ha hecho a través de un vídeo que ha compartido en Instagram y que ha llamado 13 cosas sobre mí :

Irini es una joven que no pasa desapercibida y su paso por 'La isla de las tentaciones' así lo demuestra, pero eso no quiere decir que sea sencillo conocerla.

1. Su nombre completo es Irini Core González Llanulis, un nombre bastante especial que honra sus orígenes. "Mi nombre es de Grecia, ya que parte de mi familia es de Grecia y la otra parte de Canarias", explica.

2. "He tenido una infancia bastante dura", revelaba. "Considero que hay cosas que yo viví de pequeña que no son para que las viva una niña de mi edad. Bueno, ni una niña de mi edad, ni de ninguna edad".

3. Estudió peluquería y estética, incluso llegó a tener su propio emprendimiento. Además, contó que justo antes de empezar en televisión estaba estudiando para ser patrón portuario y poder trabajar en embarcaciones de recreo.

4. "Antes era 'lágrimas de cocodrilo'", cuenta como cuarta curiosidad, algo que su madre le llamaba cuando era más pequeña. "Me dijeras lo que me dijeras, yo lloraba". Esto ha tenido ciertas consecuencias en su vida, algo que todavía le sucede: "Me inculcaron tanto que el llorar estaba mal que a día de hoy me cuesta muchísimo llorar y expresar mis sentimientos porque lo veo como algo malo".

5. Su vida no ha sido sencilla, pero encontró refugio en el baile, tanto es así que llega a decir que "me salvó literalmente la vida en una época muy mala que pasé, lo único que me hacía levantarme de la cama era el baile". Sabe hacer pole dance y danzas aéreas.

6. Irini cuenta que, a lo largo de su vida, ha tenido tres relaciones. "La primera fue de seis años aproximadamente, desde los 13 años a los 18, y estuve viviendo con él desde los 15 años". La segunda relación duró un año, cuando tenía 21, y la última duró unos 9 meses y tenía casi 23 años.

7. Desde los 15 años vive independizada de su familia y sin ver a su padre desde que tenía 7 años.

8. "Aunque de cara a la gente siempre me muestre como una persona superfuerte y que me da igual todo, soy una persona supersentimental", confiesa, pero también es poco dada a compartir esas emociones. "No me gusta expresar lo que siento porque pienso que si la gente sabe lo que pienso o lo que me duele, después saben dónde darme".

9. El mar es su gran amor. "Amo y adoro el mar", señala. Es su refugio en los malos momentos y en los buenos también.

10. ¿Sus mayores miedos? Las alturas y el amor. "Las alturas ya las domino un poco mejor, pero con el amor y enamorarme, no puedo". Le da miedo que le hagan daño y también hacérselo a la otra persona. También confiesa que otro de sus miedos, relacionado con todo lo que vivió de pequeña, es que le abandonen.

11. "Sé lo que es vivir con todo y sé lo que es vivir sin nada", afirma. "Cuando era pequeña, mi familia no era rica, pero tenía dinero, y por cosas de la vida las cosas cambiaron". No es algo que recuerde como algo negativo, porque le ha llevado hasta donde está hoy, "si volviera para atrás, volvería a pasar por todo".

12. "Creo muchísimo en Dios". Ella misma explica que tal vez no lo hace de la misma manera que los demás, como quienes van a la iglesia todos los domingos, "Tengo muchísima fe y es algo que está en mi día a día".

13. Como curiosidad número trece, señala que su número favorito y de la suerte es el 13, incluso lo lleva tatuado en el brazo.

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