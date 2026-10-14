Josué y todos los cambios de look que ha llevado: del pelo azul y las trenzas al rapado

La isla de las tentaciones 14 octubre 2026

Josué Bernal ha cambiado mucho desde que le conocimos por primera vez, o por lo menos lo ha hecho su look, porque es muy aficionado a cambiar de imagen

En ocasiones no es sencillo ver al Josué del pasado en el actual, que se encuentra en 'La isla de las tentaciones' viviendo una nueva aventura. Ya pasó por la isla durante la cuarta edición y lo hizo de la mano de Zoe, ahora se ha convertido en uno de los tentadores VIP y parece estar tomándose la experiencia con una filosofía distinta, más calmada, algo que parece haber conquistado a la audiencia.

No es que Josué haya cambiado por completo su manera de ser o su personalidad, pero es un gran aficionado a jugar con su imagen, en concreto a probar nuevos looks y cortes de pelo, lo que hace que haya pasado por registros muy diferentes, algunos de ellos, incluso un poco locos. Hay cosas que se mantienen, eso sí, como su cincelada figura o su barba, a la que no parece tener intención de renunciar, incluso tras los cambios de imagen más radicales. Son muchos los estilismos por los que ha pasado a lo largo de los años y son ya varios los que lleva en nuestras pantallas de televisión, desde que en el año 2020 ocupara el trono en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Fue en ese programa donde conoció a Zoe y ella fue testigo de primera mano de uno de sus cambios de look más radicales, el primero del que todos pudieron ser testigos, porque su atrevimiento a la hora de jugar con su pelo es algo que traía desde casa.

Josué y todos los cambios de look que ha llevado El pelo crece, esta es una máxima que mucha gente tiene que repetirse a sí misma cuando sale de la peluquería descontenta, pero también parece ser el leitmotiv de Josué a la hora de cambiar su look, tanto si le gusta como si no es lo esperado. No hay problema, porque poco tiempo después es probable que intente otra cosa, ya sea un corte nuevo, otro color o un peinado atrevido. Cuando se dio a conocer en el trono del programa de citas más popular del momento, lo hizo con el cabello ligeramente largo, solía llevarlo recogido en un moño alto, pero también en alguna ocasión lo dejaba suelto, presumiendo de un cabello ensortijado y de gran volumen que podría ser la envidia de cualquiera. Fue durante su paso por el programa cuando pensaron que sería una buena idea raparle la cabeza y él, ni corto ni perezoso, aceptó el reto.

Un nuevo look que fue recibido con gran alegría por parte de todo el mundo. Zoe consideraba que estaba más guapo, Jesús Vázquez, presentador del programa, también se mostraba conforme con el cambio y, teniendo en cuenta que es el mismo corte que lleva actualmente, parece que Josué también se vio favorecido en ese momento. Navegando por sus redes sociales es posible ver todos los cambios que se había hecho antes de llegar al programa. Para tener el pelo largo es necesario pasar por todas las etapas intermedias y Josué las pasó con bastante estilo, como la época en la que lo dejó más largo por arriba y llevaba los laterales rapados. Una vez finalizado su paso por 'MyHyV', comenzaba una nueva etapa, también para su cabello.

Seis meses después de comenzar su relación, Josué y Zoe se presentaban como una de las parejas de La isla de las tentaciones, un momento en el que Josué seguía teniendo el cabello corto, pero de un llamativo color azul. No es el único color que ha llevado con este largo de cabello, también hemos podido verle con el pelo rosa claro y blanco, opciones que hasta el momento no ha lucido cuando ha llevado el pelo más largo. En esos momentos sí que ha optado por probar nuevos peinados, aunque a veces deja que respire y que sean sus rizos los que se muestren en todo su esplendor, no es raro que opte por llevarlo recogido. Normalmente gana la opción de llevarlo en un moño apretado, ideal para evitar que se le meta en los ojos mientras hace surf, o salta desde gran altura, o hace paracaidismo… o cualquier deporte de aventura que le pongan delante.