La isla de las tentaciones 13 octubre 2026

Gema se derrumbado por completo en la tercera hoguera al ver las imágenes de Rubén en la cama con Nataly, que le hacen pensar que su novio ha cruzado el último límite que le puso en 'La isla de las tentaciones 11'

La segunda hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 11' fue especialmente complicada para Gema, que se derrumbó por completo al descubrir que Rubén se había besado con Nataly. En su tercera hoguera grupal, la sevillana ha vuelto a vivir un momento muy complicado y es que ha visto imágenes de su novio en la cama con su tentadora favorita.

Esas imágenes le han hecho pensar que ha cruzado el último límite que le puso, el de mantener relaciones sexuales. "No puedo verlo", le ha dicho Gema a sus compañeras, que le pedían que no apartase la vista porque consideran que es importante para ella saber qué ha hecho su pareja en la otra villa. La sevillana no era capaz de seguir mirando a la tablet y le ha explicado a Sandra Barneda y a sus compañeras que comenzaba a encontrarse un tanto mareada: "No me encuentro bien, lo prometo de verdad". La presentadora se ha acercado hasta ella para intentar tranquilizarla. "De amor nadie muere", le ha recordado Paula mientras trataban de serenarla. La reacción de sus compañeras