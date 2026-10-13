Mientras Paola corre en busca de Sergio pensando que se encuentra en Villa Playa, llega el turno de Rubén en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 11'. Antes de empezar a ver sus imágenes, Sandra Barneda le pregunta cómo le ha afectado su encuentro con su suegra.
A pesar de haber conectado más con su vida fuera de República Dominicana, lo cierto es que ha continuado besando a Nataly e, incluso, durmiendo con ella. "Ha habido un contacto del que no estoy del todo orgulloso, pero he sabido parar a tiempo", confiesa a la presentadora.
Junto a sus compañeros, la tablet empieza a reproducir las primeras imágenes de su pareja acaramelada con Javi. "No, tío" o "Ya está, se acabó" son algunas de sus reacciones al verlas.
"No me hace falta ver más, se han comido la boca, seguro. Le ha metido en su cuarto, se ha quitado la ‘R’ que llevaba en una uña. Son pareja ya, se encantan. Ya ha dado la relación por zanjada", señalaba Rubén desesperanzado y "rabioso". Y es que, confiesa, no da crédito a su comportamiento mientras él ha hablado con su madre en una hoguera.
Al ver más imágenes, Rubén asegura que también ha hecho las mismas cosas con su tentación, pero con una diferencia: "A ella le está encantando, está súper enamorada, vamos. Tiene una conexión emocional de narices. Yo en ningún momento le he dicho a Nataly nada de esto, los dos sabemos lo que hay".
"Como ella dice ‘De aquí a Málaga’. Que coja las maletas y se pire de mi casa en cuanto llegue a Madrid", añade comentando las conversaciones de Gema con el soltero.
Tras ver una secuencia de las veces que han pasado tiempo en la cama juntos, Rubén asegura con lágrimas en los ojos: "No voy a llorar más. Es muy fuerte lo que acabo de ver, se me ha caído por completo".
Esa es la pregunta que le hace Sandra al ver la decepción de Rubén. "Lo mío son momentos puntuales, nos damos cariño, nos damos apoyo… Pero no le digo que me gusta, que me encanta y que conecto emocionalmente con ella. No le digo todas esas cosas que acabo de ver ahí. Ahí se ve como un enamoramiento", le responde él.
Poniéndole encima el caso de que así sea, le parecería "incoherente total": "No te puedes enamorar cuando hemos entrado aquí queriéndonos como nos queremos. Siento que me ha decepcionado muchísimo", revela antes de que Sandra Barneda le indique que lo mejor es que no vea más imágenes esta noche.
Rubén le pide a la presentadora salir un momento de la hoguera, siendo en la orilla de la playa donde se rompe por completo. "No puede ser esto, de verdad", apunta entre lágrimas. Tras lavarse la cara con el agua del mar, la pareja de Gema comienza a correr en su búsqueda. Sin embargo, acaba volviendo a la hoguera junto a sus compañeros: "Lo siento mucho, Sandra".
"He ido a la playa, necesitaba desfogarme, pero no me puedo ir a la siguiente hoguera sin saber qué más hay ahí. Por favor, necesito acabar de verlo", pide desesperado. Miguel trata de consolarle asegurándole que el resto de alarmas venían por parte de su pareja: "El marrón me lo he comido yo, dame un abrazo".