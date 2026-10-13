La isla de las tentaciones 13 octubre 2026

Rubén no ha podido soportar las imágenes de Gema con Javi y esto ha provocado por primera vez sus lágrimas. El participante de 'La isla de las tentaciones 11' se ha derrumbado y ha terminado corriendo por la orilla de la playa.

Mientras Paola corre en busca de Sergio pensando que se encuentra en Villa Playa, llega el turno de Rubén en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 11'. Antes de empezar a ver sus imágenes, Sandra Barneda le pregunta cómo le ha afectado su encuentro con su suegra.

A pesar de haber conectado más con su vida fuera de República Dominicana, lo cierto es que ha continuado besando a Nataly e, incluso, durmiendo con ella. "Ha habido un contacto del que no estoy del todo orgulloso, pero he sabido parar a tiempo", confiesa a la presentadora. Rubén pierde los nervios al ver a Gema con su tentación Junto a sus compañeros, la tablet empieza a reproducir las primeras imágenes de su pareja acaramelada con Javi. "No, tío" o "Ya está, se acabó" son algunas de sus reacciones al verlas. "No me hace falta ver más, se han comido la boca, seguro. Le ha metido en su cuarto, se ha quitado la ‘R’ que llevaba en una uña. Son pareja ya, se encantan. Ya ha dado la relación por zanjada", señalaba Rubén desesperanzado y "rabioso". Y es que, confiesa, no da crédito a su comportamiento mientras él ha hablado con su madre en una hoguera.

Al ver más imágenes, Rubén asegura que también ha hecho las mismas cosas con su tentación, pero con una diferencia: "A ella le está encantando, está súper enamorada, vamos. Tiene una conexión emocional de narices. Yo en ningún momento le he dicho a Nataly nada de esto, los dos sabemos lo que hay". "Como ella dice ‘De aquí a Málaga’. Que coja las maletas y se pire de mi casa en cuanto llegue a Madrid", añade comentando las conversaciones de Gema con el soltero. Tras ver una secuencia de las veces que han pasado tiempo en la cama juntos, Rubén asegura con lágrimas en los ojos: "No voy a llorar más. Es muy fuerte lo que acabo de ver, se me ha caído por completo". "¿Qué diferencia hay con lo que tú has hecho?" Esa es la pregunta que le hace Sandra al ver la decepción de Rubén. "Lo mío son momentos puntuales, nos damos cariño, nos damos apoyo… Pero no le digo que me gusta, que me encanta y que conecto emocionalmente con ella. No le digo todas esas cosas que acabo de ver ahí. Ahí se ve como un enamoramiento", le responde él. Poniéndole encima el caso de que así sea, le parecería "incoherente total": "No te puedes enamorar cuando hemos entrado aquí queriéndonos como nos queremos. Siento que me ha decepcionado muchísimo", revela antes de que Sandra Barneda le indique que lo mejor es que no vea más imágenes esta noche. Rubén acaba huyendo por la playa: “Necesitaba desfogarme”