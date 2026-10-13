La isla de las tentaciones 13 octubre 2026

Tras su tercera hoguera y ante las nuevas imágenes de Sergio e Irini, Paola no ha dudado en salir corriendo en busca de Villa Playa, aunque al conseguir su objetivo se ha encontrado con que Sergio no estaba presente y se ha enfrentado a las solteras.

Paola ha vivido una nueva hoguera en ‘La isla de las tentaciones 11’ junto a las chicas donde ha visto que Sergio sigue avanzando con Irini e incluso han dormido juntos y, aunque no han cruzado el límite de tener sexo, si ha habido tocamientos bajo las sábanas.

Algo con lo que terminaba rota en la hoguera y esto ha provocado que, tras su vuelta a la villa, no haya podido evitar correr a Villa Playa en busca de Sergio, donde no ha encontrado a su pareja, pero sí a Irini y las solteras. Paola ve unas imágenes que le hacen salir de la hoguera Después de ver muchas imágenes de Sergio, en las que está muy cerca de Irini y avanzando poco a poco, además de las confesiones de este sobre su relación con ella y sus problemas, y que hayan avanzando un poco más juntos en la cama, entre tocamientos y cómo la soltera le ha visto ducharse, Paola ha estallado como nunca y se ha marchado de la hoguera para tranquilizarse en la playa: “Lo que estoy viendo no es normal, no me hagas venir aquí con lo mal que lo he pasado y haciendo lo que le da la gana. Todavía no ha visto el comportamiento que tengo yo”. Cuando conseguía relajarse, Paola volvía a la hoguera con sus compañeras y se abría como nunca: “Cuando llegue a la villa voy a llorar lo más grande, me he dado cuenta desde el momento uno que le amaba más de lo que yo pensaba, y yo veo esto. Pero doy gracias porque vine aquí, así la gente que tiene que ver cómo es él y cómo soy yo lo va a ver. Me está dando mucho asco”.

Las confesiones de Sergio en su hoguera Y después de este complicado momento volvía a la villa y llegaba el turno de los chicos. Todos llegaban con nervios de qué iban a encontrarse y Sergio con la incertidumbre si iba a poder soportar lo que tuviera que ver de Paola. En sus imágenes, Sergio se cabreaba al escuchar de Paola cómo contaba a sus compañeros sus problemas de fuera y todo lo que sucedió con Irini fuera: “Yo hablando bien de ella. Estas cosas ya estaban solucionadas y las saca, esto me da igual que lo mencione, pero hay cosas del pasado que no, gestos y faltas de respeto que yo he vivido con ella, no quiero dejarla mal. He vivido un año y medio en el que pensaba que ella estaba preparada y yo solo vivía faltar de respeto, pero no la quiero dejar mal”. El que además cree que a Paola le encanta Josué al ver sus bailes y juegos, los que a él no le hacían ninguna gracia: “Qué asco me da esto, estamos aquí para eso, con los bailes y los juegos, pero no me gustan. Veo que no le importa tanto quedarse soltera, le va a venir esto perfecto, mi novio se ha dado un beso con Irini y yo quedo de reina”.