Paola ha vivido una nueva hoguera en ‘La isla de las tentaciones 11’ junto a las chicas donde ha visto que Sergio sigue avanzando con Irini e incluso han dormido juntos y, aunque no han cruzado el límite de tener sexo, si ha habido tocamientos bajo las sábanas.
Algo con lo que terminaba rota en la hoguera y esto ha provocado que, tras su vuelta a la villa, no haya podido evitar correr a Villa Playa en busca de Sergio, donde no ha encontrado a su pareja, pero sí a Irini y las solteras.
Después de ver muchas imágenes de Sergio, en las que está muy cerca de Irini y avanzando poco a poco, además de las confesiones de este sobre su relación con ella y sus problemas, y que hayan avanzando un poco más juntos en la cama, entre tocamientos y cómo la soltera le ha visto ducharse, Paola ha estallado como nunca y se ha marchado de la hoguera para tranquilizarse en la playa: “Lo que estoy viendo no es normal, no me hagas venir aquí con lo mal que lo he pasado y haciendo lo que le da la gana. Todavía no ha visto el comportamiento que tengo yo”.
Cuando conseguía relajarse, Paola volvía a la hoguera con sus compañeras y se abría como nunca: “Cuando llegue a la villa voy a llorar lo más grande, me he dado cuenta desde el momento uno que le amaba más de lo que yo pensaba, y yo veo esto. Pero doy gracias porque vine aquí, así la gente que tiene que ver cómo es él y cómo soy yo lo va a ver. Me está dando mucho asco”.
Y después de este complicado momento volvía a la villa y llegaba el turno de los chicos. Todos llegaban con nervios de qué iban a encontrarse y Sergio con la incertidumbre si iba a poder soportar lo que tuviera que ver de Paola.
En sus imágenes, Sergio se cabreaba al escuchar de Paola cómo contaba a sus compañeros sus problemas de fuera y todo lo que sucedió con Irini fuera: “Yo hablando bien de ella. Estas cosas ya estaban solucionadas y las saca, esto me da igual que lo mencione, pero hay cosas del pasado que no, gestos y faltas de respeto que yo he vivido con ella, no quiero dejarla mal. He vivido un año y medio en el que pensaba que ella estaba preparada y yo solo vivía faltar de respeto, pero no la quiero dejar mal”.
El que además cree que a Paola le encanta Josué al ver sus bailes y juegos, los que a él no le hacían ninguna gracia: “Qué asco me da esto, estamos aquí para eso, con los bailes y los juegos, pero no me gustan. Veo que no le importa tanto quedarse soltera, le va a venir esto perfecto, mi novio se ha dado un beso con Irini y yo quedo de reina”.
Lo que no se esperaba Sergio es que mientras él se estaba abriendo en la hoguera, Paola no podía más con todo lo vivido al ver las imágenes de su pareja y, mientras estaban las chicas con los solteros en la villa contando todo lo que habían sentido frente al fuego con Sandra Barneda, la participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ salía corriendo directa a ‘Villa Playa’ en busca de Sergio.
Pero cuando Paola llegaba a la villa donde los chicos están viviendo esta prueba de amor se encontraba con las solteras, entre las que estaba Irini: “¿Dónde mierda está?” Las tentadora, en especial Irini aseguraban que él no estaba en la villa, pero Paola se mostraba muy enfadada: “Si no está lo buscas, ¿estáis solas? ¿No sabéis dónde está?”
“Vete a tu villa y punto, no hay nadie”, le decía una de ellas y Paola estalla: “¿Te quieres ir a tomar por c*”. Y le sacaban a Josué a relucir, pero ella no se callaba: “Míralo en las imágenes para que veas lo que hago yo y sepas lo que es una mujer, a ti ni te va ni te viene”.