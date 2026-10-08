La isla de las tentaciones 11 08 octubre 2026

La participante no puede contener las lágrimas al ver las imágenes de su pareja junto a Irini y reconoce que la situación le está superando

Sandra Barneda ha entrado en la villa de las chicas de 'La isla de las tentaciones 11' con imágenes para una de ellas, pero no solo para eso, les comunicaba que podían elegir cuál de ellas iba a tener la posibilidad de ver a su pareja y todo lo que ocurre en su villa diez minutos en directo: “Es una gran oportunidad para ella y para el resto, pensad muy bien quién debe ver conmigo esas imágenes y quién tiene la capacidad de ver lo que está pasando más allá de lo que está haciendo su pareja.

Las chicas decidían que fuera Paola la que se enfrentase a este visionado, lo que provocaba sus lágrimas y emoción al asegurar que lo necesita de verdad: “Estoy con miedo, es algo que tengo la oportunidad, no sé lo que me voy a encontrar, me va a doler por cada una de ellas, espero hacerlo bien”. El complicado visionado en directo de Paola Y tras esta elección, inmediatamente Sandra Barneda y Paola salían de la villa para ir directas a este visionado en directo. “Tienes diez minutos para ver lo que está ocurriendo en ‘Villa Playa’, vas a poder decirme qué cámaras quieres que se pongan más grande, pero solo podrás escuchar donde esté Sergio, al resto los podrás ver”, le explicaba la presentadora y así se encendía la pantalla. Al ver el juego de Sergio con Irini y el chocolate, ella reaccionaba: “¿Este tío? Qué guarrería, ¿se puede ser más gilipoll*, me quedo muerta con este asqueroso, ¿de qué vas?” Sandra Barneda, al ver la escena de Sergio y la soltera se preguntaba si “esto son juegos”, pero la participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ no sabía ni qué decir: “Estoy flipando, no le conozco, está guarreando a más no poder, ¿tú te crees que esto es normal y los demás de espectadores? Este haciendo el show de su vida. No se está acordando de mí, qué asco. Se le está yendo la pinza, se le ha subido y está cachondo perdido”.

Paola se derrumba tras ver a Sergio con Irini en el visionado en directo: “Me va a perder, estoy rota”