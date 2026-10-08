Sandra Barneda ha entrado en la villa de las chicas de 'La isla de las tentaciones 11' con imágenes para una de ellas, pero no solo para eso, les comunicaba que podían elegir cuál de ellas iba a tener la posibilidad de ver a su pareja y todo lo que ocurre en su villa diez minutos en directo: “Es una gran oportunidad para ella y para el resto, pensad muy bien quién debe ver conmigo esas imágenes y quién tiene la capacidad de ver lo que está pasando más allá de lo que está haciendo su pareja.
Las chicas decidían que fuera Paola la que se enfrentase a este visionado, lo que provocaba sus lágrimas y emoción al asegurar que lo necesita de verdad: “Estoy con miedo, es algo que tengo la oportunidad, no sé lo que me voy a encontrar, me va a doler por cada una de ellas, espero hacerlo bien”.
Y tras esta elección, inmediatamente Sandra Barneda y Paola salían de la villa para ir directas a este visionado en directo. “Tienes diez minutos para ver lo que está ocurriendo en ‘Villa Playa’, vas a poder decirme qué cámaras quieres que se pongan más grande, pero solo podrás escuchar donde esté Sergio, al resto los podrás ver”, le explicaba la presentadora y así se encendía la pantalla.
Al ver el juego de Sergio con Irini y el chocolate, ella reaccionaba: “¿Este tío? Qué guarrería, ¿se puede ser más gilipoll*, me quedo muerta con este asqueroso, ¿de qué vas?”
Sandra Barneda, al ver la escena de Sergio y la soltera se preguntaba si “esto son juegos”, pero la participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ no sabía ni qué decir: “Estoy flipando, no le conozco, está guarreando a más no poder, ¿tú te crees que esto es normal y los demás de espectadores? Este haciendo el show de su vida. No se está acordando de mí, qué asco. Se le está yendo la pinza, se le ha subido y está cachondo perdido”.
Pero también quería ver las imágenes del resto, al ver a Rubén con Nataly en su habitación, entre besos y muchas caricias, Paola no daba crédito: “¿Y este niño? Ay, mi madre, cómo se va a morir esta niña, ¿tú te crees que esto es normal? Madre mía, Gema”.
Cuando se le acababa el tiempo, Paola reflexionaba con Sandra Barneda sobre lo visto de Sergio: “No se le entiende hablando, está viviendo la vida que no ha vivido más atrás. Tiene un calentón que no se lo cree ni él, le conozco, luego dice que, si me vuelvo loca, antes me lo imaginaba, pero ahora lo estoy viendo. Yo pensaba que iba a recapacitar, siento rabia y coraje. Me dan ganas de coger y largarme, se va a arrepentir”. Asegurando que se está dando cuenta de algo que él le negaba fuera: “Él me decía que ve una chica y piensa en mí, pero no lo está haciendo ni un rato”.
Después de mostrar su enfado, Paola rompía a llorar: “Me da mucha pena, pero me va a perder. Yo no vuelvo dos veces a la vida de una persona, no sé cómo lo voy a hacer, soy muy sensible, estoy rota, no sé ni cómo reaccionar”. Momento en el que recibía el apoyo de Sandra Barneda: “Tienes que aguantar, necesito que vayas más allá de la rabia y que pienses en ti, me da la sensación de que estás pensando más en el perdón, que es una posibilidad, pero qué es lo que quieres tú y qué necesitas y si lo estás obteniendo”.
“Me duele, siempre estoy viendo lo mismo de él, ¿así se quiere a una persona?”, reflexionaba ella asegurando que se quiere ir, pero Sandra Barneda le ha pedido que piense en ella y en lo que quiere con todo lo que está viendo con Sergio: “Tienes que ser honesta contigo y atreverte, solo tú sabes por qué está actuando así”.