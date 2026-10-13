La isla de las tentaciones 13 octubre 2026

Miguel ha vivido una hoguera absolutamente devastadora. El novio de Mara ha visto con sus propios ojos cómo su chica le ha sido infiel con Juanpi y todo su mundo se le ha caído encima.

Llegado el turno de Miguel en la última hoguera de los chicos en 'La isla de las tentaciones 11', la pareja de Mara resoplaba de manera profunda y mirando al suelo: el alicantino de 25 años descubrió en su primera hoguera que Mara estaba con Juanpi en Villa Montaña, algo que no le gustó mucho... y que le ha hecho afrontar estas nuevas imágenes con los nervios y la incertidumbre por bandera.

En las primeras imágenes, hemos visto a una Mara hablando sobre Juanpi y confesando que se pasa "todo el día pensando en momentos de fuera" y recordándole: "Con él era todo bonito... no tenía nada de queja", ha dicho una Mara que vuelve a mencionar el "control" que tiene Miguel sobre ella en su día a día. Sus palabras siguen ante una Náyades que actúa a modo de confesionario con ella, con Mara esta vez asegurando que nunca se le va a escuchar que diga que "está deseando ver a Miguel": "Ese gusanillo se me ha ido. Me agobia... no soy tuya...". Al ver y escuchar todo esto, Miguel ha comentado ante Sandra Barneda que tiene otra visión de las relaciones a la hora de mensajearse: él trabaja (y ella no), por lo que quiere saber lo que hace Mara cada cierto tiempo, quien parece que a veces le responde "por obligación". "Ahora parece que con Juanpi todo es maravilloso", ha subrayado Miguel.

Las siguientes imágenes han sido un poco más 'subidas' de temperatura, con Mara y Juanpi jugando a todo tipo de juegos en las fiestas de las chicas en Villa Montaña y muy sonrientes. "¿Estás pensando mucho en Miguel?", le pregunta Juanpi, ante lo que Mara responde un tajante "no". Tras una íntima conversación de los dos en la hamaca, en donde parecen más "novios" que otra cosa, Mara, y posteriormente Juanpi, se van a la habitación de ella, lo que ha hecho saltar por completo no solo a Miguel, sino también al resto de sus compañeros. Después de un momento de tonteo, Mara y Juanpi acaban en la cama, debajo de las sábanas y entre confesiones y risas... y mucho 'toqueteo', pero el hecho de que los dos estén debajo de las sábanas hace que la incertidumbre sea todavía mayor. Miguel, harto de ver lo que estaba viendo, ha terminado por explotar, dándole un tremendo golpe al atril donde se encontraba la tablet: "¡Me cago en d***!", exclama un Miguel fuera de sí, que no tarda en romperse como nunca le he visto en esta experiencia, con la cara descompuesta.

Posteriormente, Miguel se ha dado un emotivo abrazo con el resto de sus compañeros, llorando a lágrima viva: "Tú vales mucho", le han dicho algunos de sus compañeros. Un Miguel que se ha quejado de los dos días tan solo que llevan en la experiencia: "Y me dijo que venía a demostrarme que había cambiado. Mi madre me dijo que me veía con Mara 'como nunca me había visto con nadie', pero que si me dejaba me rompía el corazón. Y Mara me dijo que nunca haría eso". "Es ridículo, yo he dicho de ella maravillas en la villa. Qué poco se quieren. Pero no me voy a ir. ¿Voy a perder yo la experiencia que me cambia a mí por él? Que se queden ahí y sean muy felices en su 'cuento de cuernos'. Yo voy a demostrarle a España que, aunque te fallen, puedes amar a una persona y respetarla", ha apuntado de manera contundente Miguel. Más imágenes para Miguel... por partida doble No obstante, el 'calvario' para Miguel no se ha acabado ahí: "Hay más imágenes para ti", le ha dicho Sandra Barneda, lo que ha hecho que el participante de 'LIDLT 11' se ponga 'en primera fila', enfrente de la Tablet, preparado para lo que venía. En imagen, una Mara tonteando con Juanpi una y otra vez, en la piscina, dentro de la casa... "Es como que me he olvidado de él. Esa sensación que tengo contigo que no la puedo controlar no la tengo con él. Es como si no estuviese con él", ha señalado Mara.