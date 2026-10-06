Mara y Juanpi duermen juntos y se acaban besando: "No me arrepiento de haberlo hecho"

La isla de las tentaciones 06 octubre 2026

Mara se sincera con Juanpi: "Si yo pensara que tú te puedes fiar de mí al cien por cien, yo no estaría con Miguel"

Mara y Juanpi se reencontraban con la llegada del soltero a la villa unas horas después de que ella entrase en la experiencia de 'La isla de las tentaciones 11' con su novio, Miguel. Algo que provocaba en ella un gran 'shock' ya que, después de todo lo que pasó entre ellos, confesaba que le quedaban sentimientos por su expareja y parece que no se equivocaba porque ¡ha caído en la tentación con él! La primera cita de Mara y Juanpi en 'La isla de las tentaciones 11' En sus primeras horas conseguían tener sus primeras conversaciones sobre lo que ocurrió y llegaba la primera cita entre ellos, que pese a que Mara sabía que iba a hacer mucho daño a Miguel con esto, terminaba dándosela porque sabía que era su tentación más real y quedaban cosas que aclarar entre ellos. Momento en el que se daba la primera confesión: “Cuando te vi se despertaron sentimientos que no recordaba”.

Pero esto solo era el principio. Durante la fiesta, Mara y Juanpi se iban a una de las hamacas: "Al lugar donde nos conocimos". Donde ella confesaba encontrarse rara por todo lo que está viviendo: "Pienso en Miguel por la noche, le echo de menos, pero no sé". La conversación más sincera entre Juanpi y Mara Sincerándose además con Juanpi sobre si ha llegado a olvidarle al cien por cien: "Me vienen cosas bonitas a la cabeza de cuando estábamos fuera, algo hay". Mientras Juanpi aseguraba que para él es una sensación extraña: "Te estoy tentando, tienes novio, pero su eres mi exnovia, ¿qué pinta aquí él? Para mí es muy raro" "Si tú has cambiado te quiero para mí. Con lo bien que estábamos, tú me abandonaste y estás con otro", le ha dejado claro Juanpi, lo que provocaba una fuerte confesión de la participante de 'La isla de las tentaciones 11': "Tú no te fiarías de mí, si yo pensara que tú te puedes fiar de mí al cien por cien, yo no estaría con Miguel. Es como si estuvieramos otra vez juntos, pero pensando que yo tengo novio". Juanpi duerme con Mara y se acaban besando