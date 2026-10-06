La isla de las tentaciones 06 octubre 2026

Rubén y su suegra se encuentran en la hoguera y ven imágenes de todo lo que ha sucedido hasta ahora en República Dominicana

Rubén ha vivido una intensa noche en ‘La isla de las tentaciones 11’. Lo que parecía que iba a ser una fiesta más con los chicos y las solteras se convertía en un momento complicado para él. La voz de Sandra Barneda irrumpía en la villa revelando que se había encendido la hoguera para Rubén y lo que no se esperaba es que iba a encontrarse frente al fuego con Chari, la madre de Gema, con la que ha podido repasar todo lo que ha pasado hasta ahora en República Dominicana.

Cuando Sandra Barneda le daba la bienvenida a Rubén a la hoguera, este se mostraba muy nervioso al no saber qué le esperaba, asegurando que podía esperarse cualquier cosa de Gema al estar viendo que no es la misma a la que conoce de fuera: “Pensaba que iba a estar más triste de estar separados, desearía que fuera un tirón de orejas. Creo que es posible salvar nuestra relación”. El encuentro de Rubén con Chari, su suegra, en la hoguera Pero ninguna de las suposiciones que tenía en mente era lo que le esperaba. Cuando Chari, su suegra, entraba por el camino de antorchas, este se quedaba muy sorprendido y ella solo tenía algo que preguntarle nada más encontrarse: “¿Qué hago aquí? ¿No habrás hecho nada? Me dijiste que os ibais a ir juntos”. Pero Rubén quería dejarle algo claro: “La primera alarma fue de ella, le pedí que no hablara mal de nosotros y lo ha hecho constantemente y todas mis imágenes han sido de ella con el mismo. Yo se lo hice hace tres años y medio, ¿ahora tengo que pagar por ello cuatro años después? Me ha traído aquí para humillarme y dejarme, le gusto, a mí me ha dado carpetazo”.

El momento de ver imágenes para Rubén y la madre de Gema Chari se mostraba preocupada con las palabras de Rubén, asegurando no reconocer a la Gema que estaba describiendo él: “Ella ser infiel, nunca, él lo sabe perfectamente. No ha venido a dejarle, venían a demostrar que él no le iba a ser más infiel”. Y cuando llegaba el momento de ver imágenes, Chari primero podía ver las de Rubén en su villa, de sus juegos y palabras, a lo que reaccionaba: “Si ella ha visto eso… lo más normal es que ella también lo haga. Dijo que no iba a hacer nada de lo que he visto, pero te gustan todas, ya sabemos que le puso los cuernos con un montón”. Hablando de infidelidades, Chari asegura que ella no podría haber olvidado algo así, pero ha explicado lo que habló con su hija sobre esto: “Me dijo que le quiere, pero es que no lo va a olvidar, cada vez que le llama y no se lo coge piensa que no está con otra”. Pero no es la única, Chari revelaba que Rubén también tiene estos actos de celos: “Él lo es más, no podéis estar así toda la vida”. Estas palabras hacían que Rubén no pudiera evitar las lágrimas, pero Chari no se creía esto: “No te hagas la víctima”. Ante esto, él no se ha callado lo que piensa: “Lo único que ha hecho por mí ha sido perdonarme, pero en el resto de las cosas no ha movido ni un dedo. Ella vive en mi casa, yo doy el 90% y ella el 10%”.

Y en medio de todo esto llegaban más imágenes, las de los besos de Rubén y Nataly, lo que no gustaba nada a Chari: “Le dice las mismas cosas que a mi hija, ¿serías capaz tú de perdonarle?”. Y él aseguraba no estar dispuesto a pasar por ahí para estar reprochándoselo siempre. ¿Qué le parecen a Chari las imágenes de Gema y Javi? Tras esto, veían las imágenes de Gema y Javi, recalcando que su hija está cerca del soltero, pero que no ha pasado el límite de Rubén: “No se ha dado un beso en la boca como tú, lo que yo he visto ahí no tiene tanta importancia. La verdad es que no la reconozco, no la he visto ponerse así con nadie, le puede estar pasando que ha visto lo de él”.

“Tu hija ha venido aquí a dejarme, ha conectado con él emocionalmente”, recalcaba Rubén visiblemente enfadado con todo lo vivido, y Chari reflexionaba al terminar de ver imágenes: “Están constantemente discutiendo, yo le quiero mucho, el único fallo que tiene es que le gustan mucho las mujeres”. Y en este punto, Rubén aseguraba que no va a hacer nada más porque quiere a su hija, pero también que si Gema pasa los límites no va a ser capaz de perdonarla: “Si veo que sigue por esa vía, para mí se terminó, yo soy coherente, no puedo perdonar ni olvidar. No estoy dispuesto a darle los tres años que ella me ha dado a mí”.