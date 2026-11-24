Gema y Rubén se ven de nuevo las caras después de que en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' intentaran enterrar el hacha de guerra y él confesara que seguía enamorado de ella.

Ahora, sin embargo, parece que las heridas están más abiertas que nunca y ambos tendrán que aclarar cómo fueron los inicios de su relación y si es cierto que eran una pareja abierta, como aseguró Rubén.

Rubén entra en plató y no saluda a Gema, explica que han dejado de hablarse tras el reencuentro y desvela el motivo de por qué no mantienen ningún tipo de contacto: ''Hace prácticamente un mes que no tengo relación con ella''.

''Después del reencuentro y aunque fue bonito y reconciliador, la emisión siguió y cuando llegó al punto de la hoguera con su madre ella vio cosas que le molestaron evidentemente de mi actitud y ella dijo punto y final, no quiero saber más de ti'', explica Rubén.

Gema se pronuncia tras sus palabras y explica que el momento en el que entraron en la isla no era el mejor para ellos: ''Le había pillado las conversaciones y aunque para él sean tontas, podemos reconocer que no lo eran''.

Gema explica cómo está la relación entre ambos

''No sé nada de su vida ni él de la mía, obviamente no estoy cómoda al lado de él'', explica Gema, y él añade que entiende su postura y revela qué ha sentido al verla: ''Esto era un proceso, yo tenía que darme cuenta de mis errores, no me siento nada orgulloso de todo lo que he hecho y de cómo le he ido haciendo daño''.