La isla de las tentaciones 11 06 octubre 2026

La pareja de Nacho cae en la tentación con el italiano, sobrepasando todos los límites y haciendo sonar la 'luz de la tentación' en Villa Playa

Náyades no ha podido resistirse más a la tentación y se ha besado con Andrea Sabatini en 'La isla de las tentaciones 11' en un íntimo momento de ambos en la piscina. Y es que, como bien ha dicho Náyades en un momento dado, prácticamente todos los límites entre ellos ya se han superado, por lo que solo faltaba el beso... y ese momento ha llegado.

Pero antes de eso, los dos han fantaseado sobre dónde se darían un beso y sobre cómo tendría que ser para que fuese algo "épico" para ellos. Mientras que Andrea ha confesado que le gustaría que fuera de noche y en la pista, ellos solos, Náyades ha reconocido que le gustaría que fuera algo "increíble". Y es que la irrupción de Nacho en la hoguera de las chicas le aclaró todavía más a Náyades sus sentimientos hacia Andrea... y también su bloqueo con quien, hasta el momento, sigue siendo su pareja, Nacho. Pero ha sido en la piscina donde han ocurrido los hechos. Andrea, Náyades y el agua han sido los protagonistas de una caída en la tentación en toda regla que, quizás, todos nos veíamos venir. Sin embargo, Náyades ha ido marcando los tiempos en todo momento, hasta que finalmente no ha podido resistirse más.

Náyades se deja llevar como nunca con Andrea en la piscina y la alarma destroza a Nacho

Náyades cae en la tentación con Andrea Sabatini "No me arrepentiría en la vida porque, te lo juro, que me apetece un montón. Y no me voy a arrepentir porque me gustas", han sido las últimas palabras de Náyades antes de besar a Andrea, dando rienda suelta a sus sentimientos y protagonizando un largo beso. El momento también ha hecho sonar la luz de la tentación en Villa Playa, tocando directamente la alarma en el corazón de Nacho, que rápidamente se ha roto. Miguel ha ido a apoyarle en esos difíciles momentos.