Sergio y Paola han confesado durante el segundo debate de 'La isla de las tentaciones 11' cómo se encuentra su relación actualmente y él ha acabado rompiéndose y ambos han protagonizado un emotivo momento en el que no han faltado las lágrimas.

Paola está muy enfadada con todo lo ocurrido y Sergio se ha roto y le ha pedido perdón por todo: ''Paola, escúchame, te lo he dicho muchas veces, me va a faltar vida para pedirte perdón por todo lo que te he hecho''.

''No solo a ti, a tu familia, quiero pedirle perdón, porque independientemente de cómo lo pasé contigo, el posible trauma que yo te pueda crear a ti, el sufrimiento que tú has pasado allí, eso no se lo merece nadie. Paola, lo siento'', le pide perdón Sergio, entre lágrimas.

Paola, que no puede evitar llorar, responde con sinceridad: ''Sé que en la vida hay que quererse uno mismo y muchas veces te olvidas de ti por la otra persona y me ha pasado muchas veces. Aunque él me haya hecho daño yo me he querido engañar pensando que se arrepiente, que lo que ha pasado allí no es verdad...''.

''Me he engañado a mi misma, me he olvidado de mi, he hablado con él, cosa que no debería haber hecho. Me costó mucho y me siento mal porque tengo que aprender a ponerme a mi primero por delante de todo el mundo'', explica Paola.

Sergio sigue explicando que lo que sintió en la isla fue real, pero le pide perdón por su actitud y por cómo hizo las cosas. Paola se sincera y explica que no vive con rencor y que le perdona porque no le odia ni nada parecido.