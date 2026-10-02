Unas nuevas imágenes entre Andrea Sabatini y Náyades han salido a la luz durante el último 'Debate de las Tentaciones', emitido en Mediaset Infinity este domingo, el tercero ya en lo que llevamos de aventura. Todo esto después de la irrupción de Nacho en la hoguera de las chicas, dejándonos uno de los momentos de esta edición.
Besos, caricias, momentos muy íntimos y confesiones que nos hacen ver que, cada vez, lo que tienen en Villa Montaña va a más. Y es que a Náyades no solo le gusta físicamente el italiano, también por dentro y su personalidad en general.
Y, por si fuera poco, son muchos los momentos en los que parece que se van a besar, pero finalmente es la propia Náyades la que marca los límites. ¿Cuestión de tiempo? Habrá que esperar para saberlo.
Lo que está claro es que Andrea Sabatini ha reaccionado a estas nuevas imágenes de él con Náyades: "Es una tortura", ha dicho el tentador, que asegura que es muy difícil para él estar tan cerca de la pareja de Nacho y no besarse.
Las reacciones ante estas nuevas imágenes se han sucedido en el plató, con Terelu Campos y Suso Álvarez como los más participativos. Naomi Asensi ha aclarado que todo lo que están haciendo entra dentro de las normas de 'La isla de las tentaciones'.
"Estoy deseando que pase", ha dicho Claudia Chacón, mientras que es la propia Sandra Barneda la que asegura que Náyades está siendo "muy honesta", haciendo referencia al momento en el que Nacho irrumpió en la hoguera de las chicas y fue Náyades quien señaló que ella misma "tenía dudas".
En contraste, un Nacho en Villa Playa completamente hundido y envuelto en dudas, con su mente en Náyades: "Todos los errores los está cometiendo ella. Si esto lo hace al final, lo podría llegar a comprender".
Por otro lado, algo que le ha dolido y mucho a Nacho son los celos que ha sentido en alguna que otra ocasión Náyades, como cuando entró la pareja de Miguel, Mara, en Villa Montaña.
Por último, Andrea Sabatini se ha puesto en la situación de Nacho: "No sé cómo yo me sentiría. Que yo sepa, no me han puesto los cuernos... mi relación más larga han sido cuatro años", ha subrayado.