La isla de las tentaciones 11 02 octubre 2026

La conexión entre ambos cada vez es mayor mientras Nacho afronta un momento especialmente complicado en su villa

Unas nuevas imágenes entre Andrea Sabatini y Náyades han salido a la luz durante el último 'Debate de las Tentaciones', emitido en Mediaset Infinity este domingo, el tercero ya en lo que llevamos de aventura. Todo esto después de la irrupción de Nacho en la hoguera de las chicas, dejándonos uno de los momentos de esta edición. Besos, caricias, momentos muy íntimos y confesiones que nos hacen ver que, cada vez, lo que tienen en Villa Montaña va a más. Y es que a Náyades no solo le gusta físicamente el italiano, también por dentro y su personalidad en general.

Y, por si fuera poco, son muchos los momentos en los que parece que se van a besar, pero finalmente es la propia Náyades la que marca los límites. ¿Cuestión de tiempo? Habrá que esperar para saberlo. Lo que está claro es que Andrea Sabatini ha reaccionado a estas nuevas imágenes de él con Náyades: "Es una tortura", ha dicho el tentador, que asegura que es muy difícil para él estar tan cerca de la pareja de Nacho y no besarse.

Náyades y Andrea Sabatini, más cerca que nunca ante un Nacho completamente hundido: "Una tortura"