La hoguera de la suegra con Rubén, alarmas que no paran de sonar y la caída en la tentación de dos protagonistas, en ‘La isla de las tentaciones’

La hoguera de la suegra con Rubén cara a cara con la madre de Gema y varias fiestas diurnas y nocturnas durante las que las alarmas no pararán de activarse, con dos protagonistas rebasando definitivamente los límites de lo prohibido, centrarán gran parte de la atención de la novena entrega de ‘La isla de las tentaciones’ que Telecinco emitirá este lunes 5 de octubre (23:00h).

Los protagonistas saldrán de excursión en medio de las terceras citas con sus solteros favoritos, ellos en quads y ellas en catamarán. Tras las actividades, disfrutarán de momentos a solas en los que compartir confidencias y avanzar en sus relaciones. Mara aprovechará para tratar de conocer los sentimientos de Juanpi al volver a estar con ella.

De vuelta en las villas, nuevas fiestas harán subir la temperatura de varios de los protagonistas. Sin embargo, Rubén será citado por Sandra Barneda para una hoguera muy particular: se sentará junto a Chari, la madre de su pareja, Gema, para ver juntos imágenes de lo sucedido hasta ahora. Las secuencias en la tablet y las explicaciones ante su suegra harán brotar diferentes sentimientos en el protagonista.

A la vez, el resto disfruta de las fiestas, con juegos que avivarán los acercamientos hasta tal punto que la alarma sonará una y otra vez, especialmente en la villa de los chicos, generando inquietud en algunos de ellos.

Por último, dos de los protagonistas de la edición rebasarán la frontera de lo prohibido y caerán en la tentación con sus solteros preferidos.