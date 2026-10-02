La isla de las tentaciones 02 octubre 2026

Mara es una antigua conocida de 'La isla de las tentaciones', fue quien tentó a Juanpi y ahora, se giran las tornas, porque es él quien ejerce de tentador

Hacía tiempo que había comenzado 'La isla de las tentaciones' cuando una nueva pareja se sumaba a la aventura. Tras seis meses de relación, Miguel y Mara han querido poner a prueba su amor y saber cómo son cuando no están juntos y nada mejor para ello que ponerse en las manos de profesionales de la tentación como los que es posible encontrar en el programa.

Esta es una aventura que ambos afrontaban con muchas ganas, es la primera vez para Miguel, pero Mara es ya toda una experta, aunque nunca había estado a este lado. Su rostro es familiar para los seguidores del programa porque ya ha participado en ediciones anteriores (concretamente en la novena), eso sí, como soltera y tentadora. Ahora tiene la oportunidad de saber lo que se siente al otro lado. Mara y su reacción a la llegada de Juanpi como tentador VIP Mara (22) y Miguel (25) han querido poner a prueba su relación, asegurarse de que es tan fuerte como ellos piensan, pero desde el principio hay una presencia que impide que él pueda confiar por completo en su pareja y la presencia de Juanpi en la villa como tentador VIP no les pondrá las cosas nada sencillas.

Mara es una antigua conocida del programa, ella fue una de las tentadoras en la novena edición, esa en la que participaron Juanpi Vega y Sandra Barrios. No solo eso, sino que Mara fue la mujer que hizo que Juanpi cayera en la tentación. Juanpi y Sandra tomaban la decisión final de marcharse por separado y Mara hacía lo propio, en lugar de marcharse junto a Juanpi, con quien había creado un bonito vínculo, optaba por marcharse sola. Los motivos los explicaba ella misma en el programa del reencuentro. En ese momento, Mara sintió que las cosas entre Juanpi y Sandra no habían sido sencillas, había mucha tensión en el ambiente. Además, "Estaba viendo actitudes que no me gustaban, viéndole ser infiel con su pareja", reconoció, y por eso optó por marcharse sola. Una decisión que no duró demasiado, porque tras regresar de República Dominicana, Mara y Juanpi sí que iniciaban una relación, como confirmaron en ese mismo programa. Su historia de amor estuvo marcada por los constantes altibajos, las cosas entre ellos nunca fueron sencillas y las infidelidades por parte de Mara no ayudaron a que las cosas mejoraran. El paso de Juanpi por 'GH DÚO' tampoco remó a su favor, porque en esa misma casa estaba encerrada también Sandra y fue en ella en quien encontró una gran aliada y el mejor apoyo durante el concurso.

Juanpi y Mara, en su cara a cara definitivo

Con el tiempo, Mara y Juanpi tomaban caminos separados, eran varias las veces que públicamente intentaban acercar posturas, pero rompían definitivamente en 'Tentaciones privé'. "Las ganas que tenía de luchar por la relación se me fueron", decía Juanpi. Mara aceptaba la responsabilidad que tenía en el final de esta relación, así como la decisión de Juanpi: "Ojalá no haberlo hecho... pero no puedo hacer nada. Quiero verle feliz de verdad". Tras la ruptura, ambos seguían con su vida, Juanpi se reconciliaba con Sandra, con quien después volvía a romper. Mara hacía pública su relación con Miguel poco tiempo después, sorprendiendo a sus seguidores por lo rápido que había pasado página. Lo cierto es que, tal y como se ha desvelado en el programa, cuando empezó su historia (que comenzó a través de redes sociales, donde se conocieron, y que mantuvieron un tiempo en secreto), Mara todavía no había cerrado por completo su relación con Juanpi.