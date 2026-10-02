Andrea Sabatini, uno de los tentadores protagonistas de esta edición por su historia a fuego lento con Náyades en el que se están aguantando las ganas, ha sido uno de los invitados al plató del debate de 'La isla de las tentaciones 11', donde se ha encontrado con Sandra Barrios, con la que tuvo una historia en la pasada edición.

El italiano entraba y saludaba a muchos de los presentes, destacando que había ido a saludar a Sandra, entre ellas por la historia que compartieron en República Dominicana y cuando salieron, aunque luego ambos reconocieron que no salió bien.