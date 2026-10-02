Andrea Sabatini, uno de los tentadores protagonistas de esta edición por su historia a fuego lento con Náyades en el que se están aguantando las ganas, ha sido uno de los invitados al plató del debate de 'La isla de las tentaciones 11', donde se ha encontrado con Sandra Barrios, con la que tuvo una historia en la pasada edición.
El italiano entraba y saludaba a muchos de los presentes, destacando que había ido a saludar a Sandra, entre ellas por la historia que compartieron en República Dominicana y cuando salieron, aunque luego ambos reconocieron que no salió bien.
Sandra Barneda apuntaba al gesto de la cara de su tocaya con la entrada de Andrea al plató, pero se pronunciaba sobre esto, asegurando que no le guarda ningún rencor: "No tuvimos una relación, fue algo bonito un corto tiempo, en 'Gran Hermano' arreglamos las cosas y pudimos tener una relación de amistad. Yo no me he portado mal con él ni él conmigo, no tengo por qué desearle el mal".
Además, Sandra, ante las palabras de la presentadora en plató, ha contado en plató cómo vivió al enterarse que Juanpi iba a ser tentador VIP después de que ellos estuvieran en un proceso de volver a verse más tras salir de 'Gran Hermano'.