La isla de las tentaciones 23 octubre 2026

‘El debate de las tentaciones’ ha tenido a Nacho en plató como invitado especial. Después de que Náyades cayera en la tentación con Andrea y él con Paula, el participante hace frente a todo lo ocurrido.

La nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’ ha tenido a Nacho como invitado especial. Después de derrumbarse por completo en la hoguera al ver cómo Náyades avanzaba por momentos con Andrea, y de haber caído en la tentación con Paula, el participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ hace frente a todo lo ocurrido. Antes de repasar todo lo que ha vivido hasta ahora en su paso por el programa, Sandra Barneda le ha preguntado cómo se encuentra actualmente: “Está siendo una experiencia muy dura, revivir y ver todo es durísimo, para mí ha sido lo más duro que he vivido en mi vida”, ha comenzado.

Pero, si tiene que quedarse con algo, diría que para él lo más duro fue el principio, porque supuso “un golpe de realidad enorme”: “Yo ponía la mano en el fuego por Náyades al cien por cien. No tenía ninguna duda, me lo había demostrado siempre”. Su irrupción en la hoguera Ver a su novia avanzar tan rápido con Andrea, su tentador favorito, hizo que se derrumbara por completo hasta llegar incluso a irrumpir en la hoguera de las chicas: “Ahí sentí mucha frialdad por su parte. Me salté todas las normas porque necesitaba verla. Esperaba que recapacitara”. Acto seguido, la presentadora ha dado paso a un vídeo que recopilaba todo el paso de la pareja por el programa hasta el momento.

Además de la infidelidad de Náyades con Andrea, las imágenes incluían de la misma manera el beso de Nacho con Paula, y el protagonista no ha dudado en justificarse en plató: “Náyades me estaba rompiendo el corazón y algo que y no esperaba era volver a sentirme así con Paula. Porque yo me bese con Paula no dejo de tener el corazón roto”. Suso, muy claro con Nacho Ha sido entonces cuando Suso no ha dudado en tomar la palabra en plató y transmitirle a Nacho su sincera opinión, reconociéndole que le llama mucho la atención su actitud: “Yo con Nacho he sentido muchas emociones. Al principio, cuando veía su sufrimiento, empaticé mucho con él. Pero en el momento que vi cómo caía con Paula, a mí me decepcionó”, ha comenzado. “Yo creo que ese comportamiento viene provocado por la venganza del dolor que te ha provocado Náyades. Vamos a decir la verdad. ¿Cómo puede ser que Paula era la amiga y ahora de repente hay un sentimiento? Yo no lo compro”, ha insistido.