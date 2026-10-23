La isla de las tentaciones 11 23 octubre 2026

Nataly cuenta los motivos de su abandono de Villa Montaña en el 'Debate de las Tentaciones', donde unas imágenes inéditas de Rubén y Nieves han llevado a Suso Álvarez a pedirle perdón

Nataly ha estado en el último 'Debate de las Tentaciones' que se ha emitido en Mediaset Infinity y su paso por el plató de Telecinco no ha pasado desapercibido. La tentadora está viviendo por segunda vez esta experiencia en República Dominicana con sensaciones nuevas y, sobre todo, con sorpresas inesperadas, como la del acercamiento entre Rubén y Nieves, que ha sido sorprendente para todos, incluida ella.

Nada más entrar, la tentadora ha recibido las críticas de los colaboradores allí presentes tras su marcha de Villa Montaña, algo que ella ha argumentado diciendo que Rubén "no le respetó los límites", lo que provocó su abandono. "Empecé a ver cosas que a mí no me gustan", ha señalado, confesando también que el que siempre le ha parecido más atractivo ha sido Nacho. Además, en el plató se ha debatido si realmente le gustaba Rubén o no y por qué se había formado ese "triángulo" junto a Nacho si, en realidad, le gustaba más este último. Según Nataly, fueron "pequeños detalles" los que le hicieron decantarse por Rubén.

Nataly recibe el perdón de un colaborador tras descubrir unas imágenes inéditas de Rubén con Nieves: “Sí había un triángulo”

Posteriormente, Sandra Barneda ha dado paso a unas imágenes inéditas de Rubén y Nataly durante su experiencia en Villa Montaña para aclarar si existió o no ese "trío". En las imágenes podemos ver a Nieves acercándose a Rubén, con Nataly como espectadora, pero presente entre ambos, algo que, a juzgar por sus expresiones, parecía resultarle incómodo. "Te voy a tocar otras cosas, pero el pelo no" son algunas de las frases que Nieves le dice a Rubén. Peleas de cojines, confesiones y risas... Todo con Nataly presente y cada vez más cabreada. "Había muchísimos momentos que, lógicamente, no hemos podido ver, pero yo me quedaba...", ha dicho Nataly tras reaccionar a las imágenes inéditas. El perdón de Suso Álvarez a Nataly En ese momento, Suso Álvarez ha comentado que quería pedirle perdón: "Cuando me equivoco, me gusta reconocerlo. Yo te prejuzgué. Me he equivocado, perdón. Sí que es cierto que hay un triángulo en toda regla".