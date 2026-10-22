La isla de las tentaciones 22 octubre 2026

Rubén ha vivido la que ha sido su peor hoguera en 'La isla de las tentaciones 11'. Las imágenes que había para él le han mostrado a Gema cayendo en la tentación con Javi, algo que no ha encajado nada bien.

Rubén tocó fondo en su tensísimo espejo con Gema, quien daba prácticamente por terminada su relación. No obstante, el almeriense tiene todavía un atisbo de esperanza: "Sigo creyendo en ello hasta que ella me demuestre lo contrario", ha dicho ante Sandra Barneda en su última hoguera en la 'La isla de las tentaciones 11'. Tras una sincera conversación con la presentadora, Rubén se ha enfrentado a unas imágenes en las que se ha visto, de primeras, a Gema besándose con Javi, su tentador favorito. Y no solo eso: también ha visto confesiones de ella que nos dejan ver que, tras encontrar a Javi y ver que le da eso que ella necesita, da casi por zanjada su relación.

Además, hay una cosa que le ha dolido a Rubén de Gema: el participante de 'LIDLT 11' no entiende por qué su todavía pareja dice en su villa que Rubén le "exige tres diarios" (en cuanto al sexo se refiere): "No es así. Al principio de la relación éramos mucho más fogosos y ahora, si no voy yo detrás de ella, no lo hacemos ni una vez a la semana". Rubén cuenta que, tras ese "bajón de frecuencia", ha intentado hablar con ella, algo que difiere mucho de lo que desvela Gema ante sus más allegados en Villa Montaña. En las nuevas imágenes que ha tenido que ver Rubén, hemos visto a Gema y Javi "comiéndose la boca" de nuevo y muy alegres y felices. Ante el resto de compañeros, en la piscina, haciéndose masajes entre sí... y escondiéndose debajo de las sábanas. Y, mientras tanto, Rubén, muy nervioso con la tablet y el atril, de arriba a abajo.

Rubén rompe la tablet en la hoguera De hecho, en un momento dado, le ha dado un golpetazo a la tablet, gesto por el que ha tenido que pedir perdón posteriormente. Sandra Barneda le ha preguntado por qué lo ha hecho y Rubén se ha sincerado: "Pensaba que no iba a ver esto jamás", ha señalado, asegurando que todo esto "era impensable" para él, sin entender que se le haya castigado tanto y luego ella actúe así. Pero todavía había más imágenes para Rubén: más gestos cariñosos entre ellos, momentos muy íntimos y, de nuevo, los dos en la cama de ella, abrazados y llenos de confesiones. Unas imágenes que han acabado con ambos de nuevo bajo las sábanas y que le han llenado de incertidumbre total: "Estoy a esto de pedirte una hoguera de confrontación también y largarme".