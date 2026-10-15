Durante el último programa de 'La isla de las tentaciones 11' , Rubén y Gema se han visto las caras en un intenso espejo , en el que se han lanzado todo tipo de reproches y la tensión ha saltado por los aires. Además, Rubén ha acabado rompiendo el espejo y ambos se han saltado las normas, con Sandra Barneda de por medio, dejándonos un momento único e irrepetible.

En primer lugar, Sandra Barneda ha entrado a Villa Playa para hablar con los chicos y ver a quién elegían para afrontar un acontecimiento de tal importancia. Nacho no ha podido acudir debido a que irrumpió en la hoguera de las chicas, por lo que ha quedado excluido de ello.

Uno por uno, han ido dando el nombre de quién creen que debería ver a su pareja frente al espejo, con alguien que ha sido mencionado en común por todos: Rubén. Tras los consejos de las tentadoras y después de que Sandra Barneda le haya recordado que debe cumplir todas las normas, la pareja de Gema se ha ido directo al espejo.

Pero, de igual manera que con los chicos, las chicas también han decidido en Villa Montaña quién sería la elegida para afrontar el espejo, con muchas, como Náyades y Mara, sin atreverse a ir y con un nombre que ha estado en boca de todas: el de Gema.

El intenso espejo entre Rubén y Gema

Llegado el momento, Rubén ha aparecido el primero y, tras la llamada de Sandra Barneda, Gema ha entrado corriendo y directa al espejo para reencontrarse con quien todavía es su pareja.

"¿Qué estás haciendo?", ha sido la primera pregunta que le ha hecho Rubén a Gema, mientras que esta ha agonizado por completo, dando golpes al espejo y completamente fuera de sí. "Me has reventado", ha dicho esta, echándole en cara todo lo que ha hecho con Nataly.

Si hay algo que ha marcado este espejo es todo lo que le ha dicho una y otra vez Gema a Rubén sobre Nataly: "Te la has f******", mientras que Rubén lo ha negado una y otra vez.