La isla de las tentaciones 15 octubre 2026

La participante de 'La isla de las tentaciones 11' ha dado un paso más son su tentador favorito y han hecho saltar la alarma en la otra villa mientras los chicos dormían

Gema se ha apoyado en Javi desde el primer día en 'La isla de las tentaciones 11' y cada vez se han ido acercando más, asegurando que está abriendo los ojos respecto a Rubén después de todas las imágenes que ha ido viendo en la hoguera. Tanto es así que se está dejando llevar con el soltero y ¡se han terminado besando en su íntimo momento en la habitación!

Después de desahogarse sobre todo lo que pasaba por su cabeza sobre Rubén, llegaba el momento de que Gema y Javi se dieran mucho cariño en la cama y que ella decidiera besarse con el soltero, lo que hacía saltar la alarma en la otra villa mientras la mayoría de los chicos dormían. Pero después de muchos besos y cariño entre ellos, Javi aseguraba que se iba a dormir a su habitación "cargado de amor" y es que decidían no pasar la noche juntos: "No sueñes mucho conmigo que acabas de tener la mejor noche de tu vida, pero vendrán mejores".