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La isla de las tentaciones15 octubre 2026

Gema cae en la tentación con Javi y viven su momento más íntimo en la habitación: "Acabas de tener la mejor noche de tu vida"

La participante de 'La isla de las tentaciones 11' ha dado un paso más son su tentador favorito y han hecho saltar la alarma en la otra villa mientras los chicos dormían
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Gema se ha apoyado en Javi desde el primer día en 'La isla de las tentaciones 11' y cada vez se han ido acercando más, asegurando que está abriendo los ojos respecto a Rubén después de todas las imágenes que ha ido viendo en la hoguera. Tanto es así que se está dejando llevar con el soltero y ¡se han terminado besando en su íntimo momento en la habitación!

Después de desahogarse sobre todo lo que pasaba por su cabeza sobre Rubén, llegaba el momento de que Gema y Javi se dieran mucho cariño en la cama y que ella decidiera besarse con el soltero, lo que hacía saltar la alarma en la otra villa mientras la mayoría de los chicos dormían.

Pero después de muchos besos y cariño entre ellos, Javi aseguraba que se iba a dormir a su habitación "cargado de amor" y es que decidían no pasar la noche juntos: "No sueñes mucho conmigo que acabas de tener la mejor noche de tu vida, pero vendrán mejores".

Gema se sincera tras su beso con Javi

Tras esto, Gema aseguraba "haber hecho lo que sentía" y se encontraban a la mañana siguiente en el desayuno con mucho cariño, aunque ella le explicaba que se sentía extraña: "Tengo la cabeza como un bombo por todo".

Como le expresaba a sus compañeras cómo se sentía tras este dejarse llevar en ese momento: "Estoy muy rayada, me acabé liando con él. Me siento mal y no sé por qué. Dudo de si lo he hecho por si he querido o porque he visto cosas. Y yo no quiero quedarme con esa sensación".

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