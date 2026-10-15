‘ El debate de las tentaciones ’ ofrecerá este viernes 16 de octubre , a partir de las 13:00h en Mediaset Infinity , una nueva entrega que contará en el plató con dos figuras clave de la experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ :

• Rubén, que valorará los momentos clave de su paso hasta ahora por el reality, marcado por sus relaciones con Nataly y Nieves, e imágenes inéditas de su reencuentro ante el espejo con Gema. Además, recibirá un mensaje de Javi, soltero favorito de su pareja, y mantendrá un cara a cara con su suegra, Chari.

• Paula Colubi abordará lo que está viviendo con Nacho en Villa Playa y lo que ha dicho Náyades sobre ella y sobre el propio protagonista.

Además, ofrecerá avances de una petición de hoguera de confrontación; de los cara a cara de alta tensión que mantendrán Náyades y Paula y Kico y Fran; y del primer minuto del próximo programa. También emitirá imágenes del visionado simultáneo de los solteros a la hoguera de las chicas.

Por último, los colaboradores participarán en ‘El juego de las tentaciones’: los dos mejores podrán ver en la tablet qué protagonista pide la hoguera de confrontación.

Con Sandra Barneda al frente, 'El debate de las tentaciones' contará nuevas incorporaciones como la de Manuel González a su equipo de colaboradores junto a Lucía Sánchez, Suso Álvarez, Terelu Campos, Naomi Asensi, Anita Williams, Bayan Al Masri y Arantxa Coca.

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