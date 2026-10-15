La cosa está que arde cada vez más en 'La isla de las tentaciones 11' y con este avance puedes adelantarte a lo que te espera en el próximo programa.
Los dos tentadores que fueron vetados por decisión de las chicas y los chicos tendrán un cara a cara antes de volver a las villas. Paula con Náyades y Kico con Fran, en estos dos encuentros saltarán chispas.
Mientras Náyades le deja cada vez más claro lo que quiere a Andrea: "No estás soltero, estás esperándome a mí". Nacho se plantea que puede perdonar a su pareja pese a que ya ha caído en la tentación con el italiano.
Además, Sandra Barneda entrará en la villa de los chicos porque tienen la posibilidad de mandar un mensaje a la otra villa, ¿cómo se lo tomarán las chicas y los solteros?
Los acercamientos van a más, las tensiones no fallan en las villas y habrá mucha pasión bajo las sábanas.
Todo mientras se enciende el fuego para unas nuevas hogueras en las que los chicos y las chicas se van a enfrentar a nuevas imágenes de sus parejas que provocarán enfado, lágrimas y mucho desconsuelo para ellos.
Y algo más, Sandra Barneda "recoge la petición para una hoguera de confrontación", ¿quién será?