La cosa está que arde cada vez más en ' La isla de las tentaciones 11 ' y con este avance puedes adelantarte a lo que te espera en el próximo programa .

Los dos tentadores que fueron vetados por decisión de las chicas y los chicos tendrán un cara a cara antes de volver a las villas. Paula con Náyades y Kico con Fran, en estos dos encuentros saltarán chispas.

Mientras Náyades le deja cada vez más claro lo que quiere a Andrea: "No estás soltero, estás esperándome a mí". Nacho se plantea que puede perdonar a su pareja pese a que ya ha caído en la tentación con el italiano.

Además, Sandra Barneda entrará en la villa de los chicos porque tienen la posibilidad de mandar un mensaje a la otra villa, ¿cómo se lo tomarán las chicas y los solteros?