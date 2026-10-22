Paola se ha enfrentado a una nueva hoguera a la que ya llegaba rota. La novia de Sergio ya había experimentado un tremendo dolor al ver a su novio besarse con Irini, su tentadora favorita y con la que había tenido algo fuera, pero las nuevas imágenes que había para ella eran aún peores.
Antes de que empezaran a reproducirse en la tablet, Sandra Barneda ha hablado con ella recordando lo que vivieron en su última hoguera: su salida al ver los besos de Sergio e Irini, y su huida hasta Villa Playa en busca de su pareja que terminó con un cara a cara con las tentadoras de la edición.
La participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ aseguraba sentirse “nerviosa” y temía encontrarse con lo único que le quedaba por ver. Tras su momento de charla con la presentadora, llegaba el momento: había imágenes de Sergio para ella.
En la primera tanda de imágenes, Paola ha podido ver a un Sergio que contaba diferentes cosas sobre el pasado de su relación y sobre cómo era su convivencia. Nada más comenzar, ella reaccionaba: “Mentiroso”. Tras ver todo lo que había contado sobre ella, no ha dudado en pronunciarse: “No ve imágenes de mí y no tiene otra cosa que decir. Es un mentiroso, que no venga con boberías”.
Pero, como ella esperaba, aún había más imágenes para ella. En el siguiente vídeo que reproducía la tablet, Paola descubría a un Sergio que no se cortaba en absoluto en sus conversaciones sobre sexo con Irini: “Te vas a ir a tomar por culo como no te han mandado nunca”, reaccionaba Paola. Y, tal y como se temía, llegaban las imágenes de ellos en la cama: “Qué asco, qué vergüenza me da”.
Una vez más, Paola se reafirmaba en lo que siempre había dicho desde que empezó a ver los acercamientos de Sergio e Irini y todas sus compañeras aplaudían sus palabras: “Si me pregunta era ‘¿te puedes ir a la mierda?’, ahora no se lo voy a preguntar. Ahora le voy a decir que se vaya a la mierda. Es lo que le voy a decir”.
Y es que, aunque Paola hubiera confesado que se esperaba lo peor, las imágenes no le han dejado de sorprender. Eso sí, ha conseguido mantenerse “entera”, tal y como ha apreciado Sandra Barneda: “No me va a partir”.
La presentadora daba entonces paso a las imágenes más fuertes que había para Paola y en las que se podía ver a Sergio e Irini manteniendo relaciones sexuales en la habitación. Lejos de huir, Paola no ha querido perder detalle y ha tomado una decisión: “Esto no se me va a olvidar. Yo no quiero una persona así en mi vida. Lo peor es que sabe que si digo que no es no. Y lo ha conseguido. Es un asco de persona”.
Hasta el momento, Paola se había llegado a plantear perdonar a Sergio, pero las imágenes de esta última hoguera le han llevado a un punto de no retorno: “Las chicas saben que yo le estaba dando muchas vueltas a lo que hacer con él, porque le quiero. Yo cuando quiero a alguien lo cuido. Yo estoy aquí porque según él necesitábamos reforzar la relación y ha hecho lo que no pudo hacer en la calle. Yo quedé atrás y eso me duele, porque me ha mentido. A mí que no me mire ni a la cara. Lo siento, pero ya no”, ha finalizado.