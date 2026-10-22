La isla de las tentaciones 22 octubre 2026

Paola se ha enfrentado a una nueva hoguera a la que ya llegaba rota. La novia de Sergio ya había experimentado un tremendo dolor al ver a su novio besarse con Irini, pero las nuevas imágenes que había para ella eran aún peores.

Paola se ha enfrentado a una nueva hoguera a la que ya llegaba rota. La novia de Sergio ya había experimentado un tremendo dolor al ver a su novio besarse con Irini, su tentadora favorita y con la que había tenido algo fuera, pero las nuevas imágenes que había para ella eran aún peores. Antes de que empezaran a reproducirse en la tablet, Sandra Barneda ha hablado con ella recordando lo que vivieron en su última hoguera: su salida al ver los besos de Sergio e Irini, y su huida hasta Villa Playa en busca de su pareja que terminó con un cara a cara con las tentadoras de la edición.

La participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ aseguraba sentirse “nerviosa” y temía encontrarse con lo único que le quedaba por ver. Tras su momento de charla con la presentadora, llegaba el momento: había imágenes de Sergio para ella. Paola, sobre Sergio: “Eres un mentiroso” En la primera tanda de imágenes, Paola ha podido ver a un Sergio que contaba diferentes cosas sobre el pasado de su relación y sobre cómo era su convivencia. Nada más comenzar, ella reaccionaba: “Mentiroso”. Tras ver todo lo que había contado sobre ella, no ha dudado en pronunciarse: “No ve imágenes de mí y no tiene otra cosa que decir. Es un mentiroso, que no venga con boberías”.

Pero, como ella esperaba, aún había más imágenes para ella. En el siguiente vídeo que reproducía la tablet, Paola descubría a un Sergio que no se cortaba en absoluto en sus conversaciones sobre sexo con Irini: “Te vas a ir a tomar por culo como no te han mandado nunca”, reaccionaba Paola. Y, tal y como se temía, llegaban las imágenes de ellos en la cama: “Qué asco, qué vergüenza me da”. La reacción de Paola aplaudida por las chicas Una vez más, Paola se reafirmaba en lo que siempre había dicho desde que empezó a ver los acercamientos de Sergio e Irini y todas sus compañeras aplaudían sus palabras: “Si me pregunta era ‘¿te puedes ir a la mierda?’, ahora no se lo voy a preguntar. Ahora le voy a decir que se vaya a la mierda. Es lo que le voy a decir”. Y es que, aunque Paola hubiera confesado que se esperaba lo peor, las imágenes no le han dejado de sorprender. Eso sí, ha conseguido mantenerse “entera”, tal y como ha apreciado Sandra Barneda: “No me va a partir”.