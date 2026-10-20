La isla de las tentaciones 20 octubre 2026

El participante de 'La isla de las tentaciones 11' da rienda suelta a sus ganas con Paula, se besan y terminan durmiendo juntos

Nacho ha pasado sus peores días en 'La isla de las tentaciones 11' tras descubrir que Náyades ya ha caído en la tentación con Andrea y se ha refugiado en Paula, la soltera a la que conocía de fuera y con la que tuvo un romance durante unos meses, tanto es así que cada vez se ido sintiendo más cómodo con ella y a su vuelta a la villa después de tener que estar un día entero fuera tras ser vetada, este no se ha reprimido más y han acabado besándose apasionadamente después de la última fiesta. Paula volvía a 'Villa playa' después del veto y de poder encontrarse con Náyades en 'el cara a cara' con la tentación, y contaba a Nacho lo ocurrido entre las dos: "Ha estado todo el rato atacando sobre lo que tuvimos tú y yo fuera. No la he visto arrepentida, no me dejaba hablar". Lo que provocaba la decepción de este: "Estoy ya llegando a mi límite, es que no me da la gana".

Y después llegaba el momento de celebrar, Nacho decidía dejar la tristeza a un lado y disfrutar junto a los chicos y las solteras en la villa, jugando y tentándose con Paula, con el que cada vez se iba mostrando más cómodo y a la que confesaba haber echado de menos mientras no estaba en la villa. Tanto era así que, cuando todos decidían tirarse a la piscina, él proponía hacer el último juego de la fiesta en el agua y todos pedían que se dieran un beso y, pese a que preferían no hacerlo, ambos se acercaban y mucho. Llega el beso de Nacho y Paula

Pero las ganas estaban latentes y cuando los dos se tumbaban juntos y a solas en una hamaca, recordaban lo vivido fuera y cómo han ido volviendo a conectar en la villa, se dejaban llevar besándose apasionadamente haciendo saltar la alarma en la otra villa: "No aguantaba más ya, ¿echabas de menos mis besitos?". Lo que dejaba a los chicos y las solteras que podían presenciar este momento completamente alucinados: "Era del que menos me lo esperaba". Mientras Nieves comentaba lo que estaba viendo: "Joder, qué cara de guarro se le ha puesto". Y protagonizando la soltera una momentazo cuando les interrumpía con su estornudo haciendo reaccionar a Rubén: "Tío, ¿qué haces?".