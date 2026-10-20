Saltan chispas en los 'cara a cara con la tentación': del enfado de Kico con Fran, al cruce de reproches entre Náyades y Paula

La isla de las tentaciones 20 octubre 2026

Náyades y Kico se enfrentan en el 'cara a cara con la tentación' a Paula y Fran porque ellos fueron los solteros elegidos para ser vetados

Después de ser Paula y Fran los solteros elegidos por los chicos y las chicas para ser vetados, esto provocaba que fueran Náyades y Kico los que se iban a enfrentar al 'cara a cara con la tentación' con los tentadores favoritos de sus parejas y no iba a faltar la tensión en estos encuentros de 'La isla de las tentaciones 11'. El cara a cara de Náyades y Paula Náyades era la primera que iba a vivir este momento. "El collar del veto no se lo he puesto porque me asuste en cuanto a que vaya a tener algo más con Nacho, simplemente quiero usarla como intermediaria", contaba a Sandra Barneda, a la que explicaba qué quería trasmitirle a la soltera. Y tras esto, Paula entraba en acción y solo con la manera de acercarse, esto molestaba a la participante de 'La isla de las tentaciones 11': "Si ya me va a venir vacilando la conversación va a durar entre cero y nada". A la que molestaba la canción que le cantaba en su llegada: "Estoy cansada ya".

Y comenzaban los reproches cuando estaban cara a cara. Recordando cosas que ocurrieron en el pasado entre Nacho y Paula: "En la calle le pusiste los cuernos una y mil veces en cuatro meses". O las dudas de la soltera sobre lo que habría pasado con Náyades y Andrea, que se conocían: "Me parece de muy poca vergüenza todo lo que estás haciendo, a saber lo que habrá pasado fuera con él". "Soy la persona más leal y fiel del mundo, otra cosa es que esta experiencia me haya hecho darme cuenta de lo que ya necesito", quería dejar claro Náyades y Paula terminaba este tenso momento con una frase que dejaba en shock a su pareja: "Ha venido arrastrado por ti, tú querías esto". Y aquí terminaba este encuentro en el que Náyades aseguraba "no haber sacado nada en claro".

Tensión en el encuentro entre Kico y Fran Y después era el momento de Kico, el que llegaba a este cara a cara nervioso: "Tener a Fran tan cerca me genera estrés, no me apetece verle, sé que no va a ser honesto". Pese a esto, este encuentro llegaba y lo hacía con un intenso cruce de zascas entre ellos: "Estoy haciendo más yo que tú en dos ediciones".

Y las palabras de Kico: "Quiero que mi novia se tiente con un hombre, no como con un personaje como tú. Tengo claro que no me va a poner los cuernos con un niño de 21 años". Lo que provocaba la reacción de Sandra Barneda: "¿Por qué le llamas personaje? Al final es el chico que ha elegido tu novia". Y el soltero se defendía: "Estás equivocado, estoy demostrando tener más madurez y cordura que tú".